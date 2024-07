video suggerito

Harvey Weinstein ricoverato in ospedale con il Covid, i suoi rappresentati: "Ha molti problemi di salute" L'ex produttore di Hollywood, 72 anni, è stato trasferito al reparto carcerario del Bellevue Hospital. Harvey Weinstein è risultato positivo al Covid e ha contratto anche una polmonite bilaterale. I suoi rappresentati hanno dichiarato che necessita di cure "per i tanti problemi di salute da cui è afflitto quotidianamente".

Harvey Weinstein, 72 anni, è risultato positivo al Covid ed è stato ricoverato per una polmonite bilaterale, ad annunciarlo i suoi portavoce. Il suo rappresentante Craig Rothfeld ha dichiarato ai media che il produttore ha bisogno di cure "per i tanti problemi di salute di cui è ancora afflitto quotidianamente". Westein è in attesa di un nuovo processo per le accuse di violenza sessuale a suo carico.

Harvey Weinstein ricoverato

Harvey Weinstein è stato ricoverato presso il reparto carcerario del Bellevue Hospital. Il suo rappresentante Craig Rothfeld ha spiegato ai media che il produttore necessita di cure "per i tanti problemi di salute di cui è ancora afflitto quotidianamente, come diabete, pressione alta, stenosi spinale, liquido nel cuore e nei polmoni e varie altre condizioni". Rothfeld ha aggiunto che: "Il signor Weinstein è risultato positivo al Covid e ha contratto una polmonite bilaterale nei polmoni".

Harvey Weinstein in carcere per violenze sessuali

Nel 2020 il produttore cinematografico venne dichiarato colpevole per reati sessuali ma la condanna fu poi annullata ad aprile di quest'anno. Secondo la Corte d'Appello di New York il giudice che si era occupato del caso aveva commesso un errore consentendo di far testimoniare le donne che accusavano Weinstein di averle molestate o violentate ma le cui accuse non rientravano tra le incriminazioni da cui il produttore era stato chiamato a difendersi in quella sede. Il produttore è in attesa di un nuovo processo che si terrà probabilmente a novembre. Harvey Weinstein rischia una condanna a 16 anni di reclusione in California dopo essere stato condannato da un tribunale di Los Angeles nel 2022 per tre capi d'imputazione per violenza sessuale. Il caso di Weinstein fu al centro delle inchieste giornalistiche del 2017 che portarono all'avvio del #MeToo, movimeno con cui molte donne dello spettacolo hanno denunciato le molestie sessuali subite negli anni.