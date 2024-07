Arrestato il figlio di Nicolas Cage: in preda a una crisi di nervi ha aggredito la madre ferendola

video suggerito

Il figlio di Nicolas Cage, Weston Coppola Cage, è stato arrestato lo scorso mercoledì 10 luglio 2024 con l'accusa di aggressione a mano armata ai danni della madre, Christina Fulton. La notizia arriva da People.com che fa sapere che il 33enne si è consegnato alla polizia a seguito di un mandato di cattura emesso contro di lui alla fine di giugno. Weston, primogenito del celebre attore, in passato ha lottato contro la dipendenza da sostanze stupefacenti: era già stato arrestato nel 2017 per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso.

L'arresto di Weston Coppola Cage, rilasciato su cauzione

Si è consegnato alla polizia dopo il mandato di cattura prima di essere arrestato lo scorso 10 luglio. Weston Coppola Cage, figlio del celebre attore Nicolas Cage, era accusato di aggressione a mano armata. I fatti risalgono allo scorso 28 aprile quando il 33enne che in passato ha avuto problemi con l'abuso di sostanze stupefacenti, aggredì la madre, Christina Fulton, che voleva aiutarlo durante una delle sue "crisi", provocandole diverse ferite. Il 10 maggio il caso finì davanti al procuratore distrettuale e a fine giugno fu emesso il mandato di cattura. "Weston e io non avevamo mai litigato prima dell’incidente" – ha raccontato la Fulton a People.com – "Era in preda ad un crollo mentale che presto si è trasformato in un'esperienza orribile. Faccio di tutto per aiutarlo". Weston, dopo l'arresto, è stato rilasciato dietro pagamento di cauzione di 150.000 dollari.

I problemi di salute di Weston Coppola Cage

Weston Coppola Cage è nato nel 1990 da mamma Christina Fulton e papà Nicolas Cage. In passato ha lottato contro la dipendenza da sostanze stupefacenti e ora combatte problemi legati alla salute mentale. La madre a People, dopo l'aggressione e l'arresto, ha confessato al tabloid: "Ho sempre supportato mio figlio nei suoi problemi di salute mentale. Sto facendo tutto il possibile per garantirgli il sostegno di cui ha bisogno".