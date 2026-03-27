Il GF Vip scappa dalla Nazionale: la puntata del 31 marzo anticipata a lunedì per evitare Italia-Bosnia

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Cambio di programma dell'ultimo minuto nei palinsesti Mediaset. Dopo un braccio di ferro con Endemol, determinata a proteggere l'edizione in corso del reality, Cologno Monzese ha deciso di rimescolare le carte per proteggere il format di Canale5 dall'impatto con il grande calcio. Fanpage.it anticipa che la puntata del Grande Fratello Vip inizialmente prevista per martedì 31 marzo non andrà in onda come di consueto, ma verrà anticipata a lunedì 30 marzo. La scelta è dettata da ragioni puramente strategiche legate agli ascolti. Martedì 31 marzo, infatti, l'attenzione di milioni di italiani sarà catalizzata dalla Nazionale di Gennaro Gattuso: gli azzurri scenderanno in campo alle 20:45 per la decisiva finale dei play-off per i Mondiali 2026 contro la Bosnia. Una partita che promette di registrare numeri record per Rai1 e che avrebbe inevitabilmente svuotato la platea televisiva della concorrenza.

Il GF Vip al posto de Il meglio di Scherzi a parte

Per evitare lo schianto Auditel, Mediaset ha dunque deciso di far traslocare Ilary Blasi e il suo cast nella serata del lunedì, occupando quella che è sempre stata la collocazione storica del format. A farne le spese sarà lo speciale Il meglio di Scherzi a parte, che originariamente doveva coprire la prima serata del 30 marzo e che dovrà trovare una nuova collocazione.

Mediaset segue così la scia della Rai, che si era già mossa d’anticipo mettendo in sicurezza i propri programmi (come il varietà Stasera a letto tardi su Rai 2, anch'esso spostato al lunedì). Nonostante l'edizione attuale del GF Vip sia caratterizzata da una durata ridotta a sole sei settimane e da una scarsa considerazione generale da parte di Mediaset, la rete ha preferito non rischiare il tracollo contro l'evento sportivo più atteso della primavera, garantendo al reality una serata meno complicata.

Il ritorno del GF Vip al lunedì per una settimana

Resta da capire se questo spostamento rimarrà un caso isolato legato all'evento calcistico o se segnerà un ritorno definitivo al doppio appuntamento fisso del lunedì e del venerdì per le battute finali del programma. Per ora, l'unica certezza è che la sfida tra la porta di Gattuso e la Porta Rossa è stata scongiurata.