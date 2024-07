video suggerito

Pax Jolie Pitt, figlio di Angelina e Brad, ricoverato dopo un incidente: “Piccola emorragia, è stabile” Il figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt Pax è finito in ospedale dopo un incidente mentre era in sella alla sua bici elettrica: TMZ rivela come sta e la dinamica dei fatti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt, Pax Jolie Pitt, è stato ricoverato in ospedale, scrive TMZ, dopo un incidente avvenuto mentre si trovava a bordo della sua bicicletta elettrica. Si sarebbe scontrato contro un auto su una strada trafficata di Los Angeles.

La dinamica dell'incidente e come sta Pax Jolie Pitt

Pax Jolie Pitt si trova ora ricoverato in ospedale, a Los Angeles, a seguito di un incidente avvenuto per strada. Fa sapere TMZ che il giovane 20enne era a bordo della sua bicicletta elettronica quando si è scontrato contro una macchina ferma ad un incrocio: l'autista dell'auto sarebbe subito corso in suo soccorso. Pax Jolie Pitt non indossava il casco e per questo motivo, si legge, avrebbe subito una piccola emorragia cerebrale. I testimoni che hanno assistito all'impatto, hanno raccontato che il ragazzo lamentava dolori all'anca e sembrava essersi ferito alla testa. TMZ fa sapere che ora Pax è stabile e già questa sera potrebbe fare rientro a casa.

Pax e il rapporto turbolento con il padre, lo definì "uno st*onzo"

I figli di Brad Pitt sono ormai distanti dal padre: alcuni hanno rinunciato al cognome, altri non si sono mai tirati indietro dal dire la loro. Lo scorso anno il DailyMail raccontò di un post di Pax pubblicato nel 2020 che parlava del padre come di una persona "spregevole", uno "stron*o di prima categoria, un essere umano orribile". Il post era stato pubblicato dal ragazzo in occasione della festa del papà. "Non capirai mai il male che hai fatto alla mia famiglia perché non sei in grado", scriveva. E ancora: "Hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Puoi dire a te stesso e al mondo fuori quello che vuoi, ma un giorno la verità verrà alla luce", le parole. A seguito di quella dichiarazione, ruppe il silenzio un portavoce del celebre divo di Hollywood: "È frustrante vedere Brad dipinto come una specie di persona cattiva, perché è lontano dalla verità. Lui ha grande rispetto per i figli e vedere tutto questo è davvero deprimente. La dice lunga il fatto che scelga di rimanere in un dignitoso silenzio".