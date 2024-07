Brad Pitt non ha più contatti con i suoi figli, ma Angelina Jolie non c’entra

video suggerito

Brad Pitt non ha più contatti coi suoi figli più grandi. È passato un mese da quando la figlia Shiloh ha chiesto di rimuovere il suo cognome all'anagrafe, nonostante questo gesto plateale ed eclatante, il rapporto tra l'attore 60enne e i suoi figli rimane molto teso. Lo rivela People. Secondo gli accordi, Brad Pitt ha la possibilità a vedere i suoi figli ma praticamente è da mesi che l'attore non esercita questo diritto: "La sua routine di lavoro è fitta di impegni, non riesce a vederli".

Perché Brad Pitt non vede più i suoi figli da mesi

L'accordo di custodia dei figli che ha stretto la coppia consente i diritti di visita a Brad Pitt coi due figli più piccoli, ma l'attore è attualmente impegnato in giro per l'Europa per le riprese del suo nuovo film F1, mentre Angelina Jolie, con cui vivono i figli, si trova a Los Angeles. Questo però non vuol dire che Brad Pitt non tenga ai suoi figli: "È arrabbiato e deluso. Ama i suoi figli, sente la loro mancanza ed è molto triste". Non è tutto. Pare che Brad Pitt abbia reagito negativamente dal punto di vista emotivo alla notizia che Shiloh abbia chiesto di rimuovere il suo cognome: “È consapevole di quello che è successo, sa della scelta di Shiloh ed è molto dispiaciuto. In tutta la sua vita, ha sempre desiderato fortemente una figlia che portasse il suo cognome”. Brad Pitt e Angelina Jolie hanno in tutto sei figli, tre naturali: Shiloh, i gemelli Vivienne e Knox, di 15 anni; tre adottivi, Maddox, di 22 anni, e Pax, 20, Zahara, 19.

La felicità con Ines de Ramon, attuale fidanzata di Brad Pitt

Brad Pitt ha trovato di nuovo l'amore con la designer di gioielli Ines de Ramon. Se la relazione con la sua famiglia è ai minimi termini, la sua vita sentimentale ha acquistato nuovo vigore e nuova luce. Lei, stando alle cronache del gossip, è molto innamorata tant'è che ha creato un ciondolo con le iniziali dell'attore di Bastardi senza gloria.