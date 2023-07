Ines de Ramon sarebbe sempre più innamorata di Brad Pitt, al collo un ciondolo con la sua iniziale Starebbe procedendo a gonfie vele l’amore tra Brad Pitt e la nuova compagna Ines de Ramon. I fan più attenti hanno notato che la designer, 30 anni, indossa al collo un ciondolo con la lettera B, iniziale dell’attore, simbolo di un forte amore.

A cura di Elisabetta Murina

L'amore tra Brad Pitt e la fidanzata Ines de Ramon starebbe procedendo a gonfie vele. Dopo il primo incontro lo scorso novembre e un San Valentino all'insegna del romanticismo, la designer è stata avvistata dai fan con un dettaglio particolare, simbolo di una relazione sempre più solida.

Ines de Ramon indossa una collana con l'iniziale di Brad Pitt

Come hanno notato alcuni fan su Twitter, Ines de Ramon indossa una collana con un pendente molto speciale: la lettera B, iniziale di Brad Pitt, di cui sarebbe davvero innamorata. Stando a quanto riporta US Weekly, la designer trentenne terrebbe spesso vicino al cuore il gioiello, simbolo di un amore cresce sempre più. "È davvero innamorata", fa sapere una fonte al sito americano. Un simbolo tradizionale ma di forte significato.

L'amore tra Brad Pitt e Ines de Ramon

La coppia era stata avvistata insieme per la prima volta lo scorso novembre, in occasione del concerto degli U2 a Los Angeles. L'attore era stato paparazzato con Ines de Ramon nel backstage. La donna era già nota alle pagine di cronaca rosa per la sua lunga relazione con Paul Wesley, protagonista della serie The Vampire Diaries. Laureata in Economia aziendale, vive negli Stati Uniti dove è conosciuta per il suo lavoro di designer di gioielli.

Brad Pitt e Ines de Ramon hanno poi continuato a frequentarsi, trascorrendo un romantico San Valentino a Parigi, la città dell'amore per eccellenza. Pare che per l'occasione l'attore avrebbe fatto alla compagna un regalo originale, un mazzo di peonie e una baguette. In più, l'attore di Hollywood avrebbe anche deciso di presentare la nuova fiamma ai figli che condivide con Angelina Jolie, sua ex moglie. La stampa americana è ormai certa che il rapporto tra i due stia diventando sempre più serio e duraturo.