Angelina Jolie: “Brad Pitt? Un bambino petulante e ridicolo”, le nuove accuse in tribunale All’interno dei documenti presentati dai legali di Angelina Jolie nell’ambito della battaglia legale per la tenuta di Château Miraval, l’attrice definisce l’ex marito “un bambino petulante e ridicolo”, smontando la tesi che fosse l’uomo a occuparsi dei vigneti.

A cura di Stefania Rocco

Prosegue la battaglia legale tra Angelina Jolie e l’ex marito Brad Pitt per la tenuta di Château Miraval con annessi vigneto e azienda vinicola in Provenza. Dopo che l’attore ha fatto causa all’ex moglie per avere venduto la sua parte della tenuta (della quale era proprietaria al 50%) a un uomo d'affari russo, la diva si è difesa in tribunale smontando la versione resa dall’ex marito secondo il quale sarebbe stato lui a occuparsi della tenuta e delle sue coltivazioni.

Le accuse di Angelina Jolie a Brad Pitt

All’interno dei nuovi documenti presentati dagli avvocati dell’attrice Jolie sconfessa le dichiarazioni dell’ex marito che, in un’intervista rilasciata nel 2014 a Wine Spectator, si era definito “un agricoltore”, una versione dei fatti mantenuta in tribunale. Secondo l’attrice, tuttavia, Pitt non si sarebbe mai occupato davvero dell’attività vinicola. Jolie ha definito l’atteggiamento tenuto dall’ex, dopo la decisione di vendere la sua quota, simile a quello di “un bambino petulante e ridicolo”. L’attrice ha aggiunto che Pitt, sebbene si considerasse un agricoltore, “si occupava di illusioni, non di terra e uva. Al massimo ha visitato i vigneti per ammirare l’opera dei lavoratori francesi, che hanno effettivamente realizzato l’affare”. Quindi ha aggiunto che, considerati gli impegni dell’attore sul set, sarebbe stato impossibile per lui dedicarsi seriamente alla tenuta: “Durante gli anni in cui ha presumibilmente ‘costruito’ l'attività, ha lavorato incessantemente sul set ed è apparso in dozzine di film, per non parlare delle innumerevoli apparizioni promozionali, del jet set in giro per il mondo per le anteprime dei film e la sua partecipazione alle feste di Hollywood. Pitt è tutto fuorché un ‘vigneron’”.

Angelina Jolie ha chiesto al marito un maxi risarcimento

Citata in giudizio da Pitt per avere venduto la sua parte della tenuta, Jolie ha contro querelato l’ex compagno per avere speso i soldi dei profitti derivanti dalla tenuta per ristrutturare la piscina e costruire uno studio di registrazione. La somma richiesta all’ex compagno ammonta a 350 milioni di dollari.