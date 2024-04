video suggerito

L'accusa di Angelina Jolie nei confronti di Brad Pitt: "Mi dissangua economicamente" Angelina Jolie accusa Brad Pitt di "controllarla" e "prosciugarla finanziariamente" attraverso la battaglia legale in corso tra i due. Fonti vicine all'attore, però, smentiscono la versione dell'attrice.

Un nuovo capitolo nella storia della separazione dei Brangelina. Dopo le accuse di violenza di Angelina Jolie a Brad Pitt, l'attrice ha nuovamente puntato il dito contro il suo ex, colpevole di "controllarla" e "prosciugarla finanziariamente" tramite la battaglia legale in corso. Il Daily Mail prova a fare chiarezza sulla vicenda, smentendo la versione dell'attrice e sostenendo che la relazione con Pitt l'abbia aiutata ad arricchirsi di quasi 100 milioni di dollari.

"Angelina dice che Brad la stia dissanguando, ma sembra piuttosto il contrario"

Stando a quanto sostenuto dal Daily Mail, sembra che la relazione con Brad Pitt abbia permesso a Jolie di far incrementare il suo patrimonio di quasi 100 milioni di dollari. Denaro arrivato tramite prestiti, mantenimento dei figli, regali e i milioni raccolti dalla vendita della sua quota del 50% di Chateau Miraval (azienda vinicola di entrambi). La tenuta al momento dell'acquisto valeva 60 milioni, arrivando alla cifra di 164 milioni dopo gli investimenti di Brad Pitt. Il tabloid inglese riporta fonti vicine all'attore che rivelano come nonostante Jolie si lamenti della propria questione finanziaria, sia riuscita a firmare un' accordo per rilevare 57 Great Jones Street – ex proprietà di Andy Warhol a Manhattan – precedentemente affittato per 60.000 dollari al mese. Un'altra fonte, poi, aggiunge: "Angelina dice che Brad la stia dissanguando, ma sembra invece il contrario".

"Brad si è fatto in quattro per sostenere Angelina"

Nei documenti giudiziari menzionati dal Daily Mail si legge come per Angelina Jolie sia "doloroso difendersi dalla causa di Pitt, soprattutto a causa delle sue false accuse per cui l'accordo sulla tenuta Mirval è fallito. Dimostrabili solo fornendo al giudice le motivazioni che vanno ricondotte alla richiesta di Pitt di un accordo di non divulgazione per coprire la sua storia di abusi fisici ed emotivi nei confronti di Jolie e della loro famiglia". Fonti vicine all'attore, però, sostengono che Brad non sia intenzionato a rovinare la sua ex moglie e che si sia fatto in quattro per aiutarla finanziariamente. In più, sembrerebbe che l'attore abbia speso nel 2018 più di 1,3 milioni di dollari per il mantenimento dei figli, facendo sì che Jolie accumulasse circa 10 milioni di dollari. Una cifra a cui andrebbero aggiunte le quote della tenuta francese, il valore di un raro dipinto di Winston Churchill, Torre della Moschea Koutoubia (che lei ha venduto nel marzo 2021 per 11,5 milioni di dollari) e un prestito di 8 milioni di dollari per acquistare la sua attuale casa a Los Angeles.