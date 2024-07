Yvonne Sciò: “Mi pento di aver rifiutato Brad Pitt. Naomi Campbell mi picchiò”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Yvonne Sciò sta per concludere il suo terzo documentario da regista. Classe 1969, oltre che dietro la macchina presa, è stata anche attrice in diversi film, lavorando con Carlo Verdone e non solo. Nel suo passato anche una partecipazione al programma Non è la Ria, nell'edizione del 1991 condotta da Gianni Boncompagni. Intervistata da La Repubblica, ha parlato della sua carriera, della decisione di lasciare lo show e anche della sua vita lontano dal lavoro, dagli appuntamenti rifiutati con Brad Pitt alla rissa con Naomi Campbell.

Gli anni di Non è la Rai e l'abbandono

Yvonne Sciò ha fatto parte del programma Non è la Rai con Gianni Boncompagni, che per primo la notò e la volle nel suo show: "Avevo fatto delle foto in stile Lolita per la rivista “Max”, scatti molto belli. Le vide Gianni Boncompagni e mi fa cercare per la nuova trasmissione". Il conduttore aveva inizialmente pensato per lei un contratto di tre anni, ma Sciò decise di andare via dopo pochi mesi. "A un certo momento dovevo mettermi a ballare in costume tra le bolle di sapone. Addirittura avevo dovuto fare una specie di spogliarello per cui prima avevo bevuto due bottiglie di vodka per vincere la vergogna. Insomma, non era quello che volevo”, ha spiegato riguardo ai motivi dell'abbandono. E sul rapporto con Boncompagni: "Lo amavo molto, cinico e intelligentissimo. Ricordo che mi considerava una tipa un po’ strana perché tra una pausa e l’altra mi mettevo a leggere i romanzi e ascoltare musica classica".

Gli appuntamenti rifiutati con Brad Pitt: "Me ne sono pentita"

Lo scorso maggio, ospite di Storie di Donne al Bivio, Yvonne Sciò ha raccontato di aver rifiutato due appuntamenti con Brad Pitt perché non pensava di essere alla sua altezza. "L'ho conosciuto a una cena di amici. Era talmente bello e talmente gentile che credevo parlasse con qualcun altro. Invece di dire ‘Ora mi lancio', pensavo che fosse troppo per me", ha ribadito ancora oggi. "L'ho rivisto varie volte, però non gli ho mai lasciato il numero e non ho mai accettato", ha poi precisato. Una scelta di cui però si è pentita e riguardo alla quale ora scherza: "Magari ci cascasse".

La rissa con Naomi Campbell

Il nome di Yvonne Sciò è stato accostato anche a quello della top model Naomi Campbell: tra le due, più di 10 anni fa, scoppiò una rissa in un hotel di Roma e pare che la causa fosse stata lo stesso abbigliamento. "Più che rissa diciamo che è lei che mi ha corcato di botte", ha spiegato l'ex ragazza di Non è la Rai. Poi ha spiegato che il motivo non è quello che si pensava: "Ancora oggi non mi spiego il perché. Parlavamo e a un certo punto mi ha aggredito”.