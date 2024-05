video suggerito

Yvonne Sciò: "Rifiutai due inviti a cena da Brad Pitt, mi sentivo in colpa per la mia bellezza" Yvonne Sciò a Storie di donne al bivio di Monica Setta, nella puntata del 4 giugno, ha raccontato di aver ricevuto le avances di Brad Pitt. Il divo di Hollywood la invitò per due volte a cena, ma lei non ha mai accettato.

A cura di Gaia Martino

La celebre attrice Yvonne Sciò sarà ospite di Monica Setta in Storie di donne al bivio il prossimo 4 giugno, in seconda serata su Rai2. Stando alle anticipazioni dell'intervista, ha rivelato di essere stata corteggiata da Brad Pitt, divo con il quale si è rifiutata di uscire.

Il racconto di Yvonne Sciò

L'attrice e regista Yvonne Sciò che ha costruito una solida carriera tra l'Italia e Los Angeles ha raccontato a Storie di donne al bivio, nella puntata che andrà in onda 4 giugno, di essere stata corteggiata da Brad Pitt. "Lo incontrai a una cena di amici americani e mi chiese subito di vederci. Non gli diedi neanche il mio numero di cellulare, pensai, ma ti pare che uno cosi vuole portare fuori proprio me?" ha svelato. Il divo di Hollywood non si è arreso, però, e al secondo incontro con l'attrice ci provò di nuovo. "La seconda volta lo rividi alla festa degli Oscar di Vanity e fu ancora più esplicito. Mi disse: ‘Sei semplicemente meravigliosa‘. Mi invitò a cena e ancora una volta io mi ecclissai. Me ne sono pentita, ovviamente, ma sono fatta cosi", le parole. "Le mie amiche mi dicono ancora oggi che sono stata una scema, perché lui mi piaceva, ma quando mi chiese di uscire mi sembrò una follia" ha aggiunto Yvonne Sciò, "figlia di madre americana, abituata a sentire la mia bellezza come una colpa", come lei stessa ha rivelato. Ha concentrato, infatti, la sua carriera sul talento, mettendo in risalto la sua bravura, anziché l'aspetto fisico. Così ha concluso: "L'importante era dimostrare di essere brave, non belle. Ho lavorato anni su me stessa quando facevo l'attrice, ma ho risolto dubbi e conflitti interiori solo ora che faccio la regista e parlano per me le mie opere, non l'aspetto fisico".

La vita privata di Yvonne Sciò oggi

Yvonne Sciò dopo il divorzio da Stefano Dammicco, sposato nel 2005, avrebbe un compagno, ma è molto riservata sulla sua vita privata. Nel 2022 raccontò, ospite di Nei tuoi panni, di essere impegnata sentimentalmente e di far parte di una "famiglia allargata". Il suo grande amore resta la figlia Isabella, nata dal matrimonio con il produttore della Eagle Pictures.