Corinne Clery, in bilico la messa in onda dell’intervista a Storie al bivio show: “Vedrete un’immagine di me inedita” Corinne Clery si racconterà a Storie al bivio show in una lunga intervista la cui messa in onda sarebbe stata in bilico fino all’ultimo minuto. L’attrice conferma a Fanpage che dirà cose di cui “fino ad ora non aveva mai voluto parlare”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Andrea Parrella

Corinne Clery sarà ospite di Monica Setta a Storie al bivio show, nella puntata di martedì 24 giugno. Un'intervista durante la quale pronuncerà parole molto pesanti, raccontandosi in modo inedito. Stando a quanto apprende Fanpage la messa in onda dell'intervista è stata in bilico per tutta la giornata, prima che la situazione si sbloccasse nel pomeriggio.

Contattata da Fanpage, Corinne Clery ha confermato a Fanpage la messa in onda della sua intervista di questa sera: "La mia vicenda di madre è molto triste. Finora non ne ho mai voluto parlare perché mi vergognavo. Stasera sarò intervistata da Monica setta a storie al bivio show in prima serata su Rai 2 e vedrete un'immagine di me inedita. Ma non avrò parole contro mio figlio. perché soffro la sua lontananza". Resta dunque l'attesa per l'appuntamento con il programma di prima serata, in onda su Rai2 martedì 24 giugno, dalle 21.20, per capire quali saranno le rivelazioni dell'attrice, che si racconterà a fondo.

Il rapporto con Serena Grandi

Dalla carriera alla sua situazione familiare, Corinne Clery toccherà anche il tema di Serena Grandi e del controverso rapporto con lei. Come emerso dalle anticipazioni, Clery parlerà dei trascorsi con Grandi: "Ho aiutato Serena quando si era ammalata, l'ho ospitata e l'ho curata, cucinavo per lei e lei ne ha approfittato". Tra i grandi amori di Corinne Clery, ci fu quello con l'arredatore Beppe Ercole, ex marito di Serena Grandi appunto, che l'attrice ha anche ricordato di recente con grande devozione. A proposito del suo rapporto con Serena Grandi, l'attrice aveva parlato già in passato della vicenda, raccontando di essere stata chiara con Grandi:

Sebbene fossero già separati da due anni, quando decisi di frequentare Giuseppe la chiamai e glielo dissi. Lei mi rispose che ero stata molto carina ad averglielo detto. Poi andò in televisione a dire il contrario. Purtroppo Serena Grandi mi fa la guerra solo per fare parlare di sé. Difatti con lei ho rotto i rapporti definitivamente. Quando le diagnosticarono il tumore le ho fatto fare la dieta e le sono stata accanto come una sorella