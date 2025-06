Serena Grandi: “Seguii Zucchero in albergo la sera stessa che lo conobbi. Maradona era piccolo, ma focoso”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

In un'intervista a Storie di donne al bivio week end, Serena Grandi ha raccontato i retroscena su quelle che ritiene le avventure sentimentali più indimenticabili della sua vita. Tra tutte, l'attrice ricorda quella con Zucchero Fornaciari: "Ho avuto molti uomini nella mia vita ma la storia più sexy l'ho vissuta con lui".

Le parole di Serena Grandi sulla storia con Zucchero Fornaciari

Serena Grandi si è raccontata a Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio week end' nella puntata che andrà in onda domenica7 giugno alle 15 su Rai2. L'attrice ha ripercorso la separazione dal marito Beppe Ercole nel 1998. In quell'occasione, buttò via "tutti i vestiti Chanel o le giacche con i bottoni d'oro. Ho infilato un chiodo, un jeans e sono andata al Piper a ballare. Lì ho conosciuto Zucchero e la sera stessa l'ho seguito in albergo", le parole.

La passione con Diego Armando Maradona

Altro amore artistico di Serena fu quello per Pino Daniele. Come riportato dall'Adnkronos, Grandi ha dichiarato a tal proposito: "Mi teneva in rubrica con il nome ‘Giassé'perché non ci scoprisse nessuno. Era un uomo stupendo, la sua canzone per me? Mal di te". Ma tra le informazioni più notevoli, c'è la storia passionale con Diego Armando Maradona, di cui non aveva mai parlato fino ad ora. "Mi fece una corte serrata. Lo raggiunsi al Vomero a Napoli ma poi vidi una marea di paparazzi e mi diedi alla fuga. Ci rivedemmo più avanti. Era piccolo ma focoso. E baciava da Dio".

Da Giovanni Agnelli la portò invece il suo grande amico Luca di Montezemolo: "L'Avvocato faceva tante domande e mangiava pochissimo. La prima volta ero sposata, poi mi volle rivedere dopo la separazione ma durò poco". Due soli ‘no' alla Grandi. "Mi hanno detto no Sean Penn e Paolo Sorrentino. Per Paolo farei pazzie ma quella con lui è davvero una storia impossibile che esiste solo nella mia testa", conclude.