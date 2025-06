Andrea Carnevale su Paola Perego: “Piaceva a Maradona, rubai dai suoi pantaloni il foglietto col numero di telefono”

Andrea Carnevale racconta in un'intervista il suo matrimonio (finito) con Paola Perego. L'ex calciatore conobbe la presentatrice grazie a Diego Armando Maradona: "Piaceva a lui e si era fatto dare il numero di telefono, lo segnò su un pezzo di carta. Rubai quel foglietto dai suoi pantaloni".

Oggi è sposato con Beatrice Bivi ed è padre di tre figli, oltre ad essere diventato anche nonno. Nell'intervista al Corriere della Sera, è felice: "È il mio mondo migliore, la donna che mi ha capito subito, mi ha dato una seconda chance. Il mio tutto". In precedenza, è stato sposato con Paola Perego, che conobbe grazie a Diego Armando Maradona: "È stato lui a farmela conoscere. Piaceva a lui e si era fatto dare il numero di telefono, lo segnò su un pezzo di carta. Rubai quel foglietto dai suoi pantaloni". Con la presentatrice ha avuto due dei suoi tre figli, Giulia e Riccardo, ma poi tra loro finì:

C’era un’altra persona. L’amore era finito, mi sono ostinato a continuare per i bambini. Non volevo crescessero come orfani. Un papà deve provare e riprovare, assumersi le responsabilità. Ho rispettato Paola ma mi sono sentito io non rispettato, troppe bugie. Ho sbagliato in certi momenti a inveire contro di lei per questo motivo. Poi sono stato costretto ad andare via. Ed è successo quello che non volevo: lasciare da soli i bambini. Ci sono voluti 20 anni.