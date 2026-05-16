Diego Armando Maradona Jr: “Sulla fine del mio matrimonio cose non vere, ho le prove ma non parlo per i miei figli”

Diego Armando Maradona Jr è stato ospite di Verissimo sabato 16 maggio e ha raccontato la fine del suo matrimonio con Nunzia, la madre dei suoi figli. Un momento difficile e sul quale non è stata detta tutta la verità.

Diego Armando Maradona Jr è stato ospite di Verissimo nella puntata di sabato 16 maggio. Il figlio de El pibe de oro, ha parlato anche della fine del suo matrimonio con Nunzia, la madre dei suoi figli e non nega di aver attraversato momenti particolarmente difficili, dai quali è riuscito a venir fuori grazie all'aiuto della sua famiglia.

Diego Armando Maradona Jr racconta i suoi momenti difficili

Maradona jr parla con franchezza della fine del suo matrimonio, un momento che ha fatto fatica ad accettare ed è lui stesso a spiegarne il perché, sottolineando come quell'unione rappresentasse per lui qualcosa di davvero importante:

Il matrimonio per me è sacro, quando mi sono sposato ero consapevole del fatto che il matrimonio non sarebbe stato rose e fiori, il matrimonio è per persone intelligenti, forse non lo siamo stati, non lo è stata, non lo sono stato. Non lo so.

La difficoltà nell'affronare quel periodo si è accumulata al punto che se non avesse avuto il supporto necessario, si sarebbe lasciato andare: "Sono stati momenti complicati, mi ha salvato la mia famiglia, un mio amico spagnolo perché in una sera complicata venne a casa, mi parlò, senza la sua presenza non so cosa sarebbe successo quella sera, ce l’ho fatta, posso camminare sul lungomare della mia città con i miei figli, posso esserci".

La verità sulla fine del suo matrimonio

Eppure sulla fine della storia con Nunzia, Diego Armando Maradona Jr ritiene siano state dette cose inesatte, sulle quali ha preferito mantenere piena riservatezza per tutelare i suoi figli, perché ad oggi è l'unica cosa che conta, pur conoscendo in cuor suo quale sia la verità dei fatti:

Devo stare molto attento alle parole, devo salvaguardare i miei figli. I rapporti si sono distrutti non sono più i rapporti di prima, ma non accetto che vengano raccontate bugie su questa storia. Io sono stato zitto due anni, significa che ho avuto rispetto anche per l’altra persona. La mia ex moglie è in un’altra relazione, sono felice per lei se è felice, se si racconta che questa relazione è nata alla fine del nostro matrimonio non ci sto più. Io non lo accettavo, ho voluto avere delle prove, quindi parlo con cognizione di causa, avrei il diritto e i mezzi per dimostrare quello che è successo, ma devo guardare negli occhi i miei figli, e questo è più forte della soddisfazione, anche perché sarebbe magra.

Oggi anche Diego sembra essere uscito da un periodo di riflessione, nel quale ha avuto tempo per ricostruire se stesso: "Sono stato per tanto tempo da solo, adesso sto conoscendo una ragazza, però sto bene, c’è qualcuno che mi apprezza".