Mara Venier: “Mio marito Nicola Carraro è stato in pericolo di vita. Sto vivendo mesi difficili”

A cura di Gaia Martino

Mara Venier si è raccontata in una lunga intervista. Ha parlato del suo ritorno a Domenica In nella prossima stagione televisiva, ma con una versione "corale": nonostante sembrava volesse finire con il suo storico show varietà di Rai 1 lo scorso anno, ha preferito continuare a lavorare. Suo marito, Nicola Carraro, non sta bene: "Sto vivendo mesi difficili, lavorare mi scuote".

Mara Venier sulle condizioni di salute del marito Nicola Carraro

Nicola Carraro "è la vera botta di c*lo nella mia vita", ha raccontato Mara Venier. Intervistata da Vanity Fair, la conduttrice televisiva ha parlato del marito che oltre a non soffrire "di gelosia retroattiva", vista l'amicizia della moglie con i suoi ex storici, "mi ha sposata, mi ha dato quella "dignità", ha dichiarato la Venier. Dopo l'ernia che lo ha costretto alla sedia a rotelle, sta ancora vivendo "mesi difficili". Mara Venier si è dichiarata "molto triste" in questo periodo, poi, sui problemi del marito, ha così spiegato:

Sto vivendo dei mesi difficili, mio marito non sta bene. Non posso ancora dirmi ottimista, ma si sta riprendendo. È stato molto male, per tre giorni è stato in pericolo di vita, un mese e mezzo fa.

Il ritorno a Domenica In e il ricordo della storia con Renzo Arbore

"Non ho mai creduto in me, mai stata ambiziosa. Volevo fare la parrucchiera a Mestre" ha raccontato Mara Venier che, ancora oggi, si dice "molto insicura".

Quando mi riguardo a Domenica in penso: "Madonna, come sembro forte lì". Nella vita non sono così. Ma sul lavoro cerco di fare sempre bella figura. Posso anche avere tutti i problemi nel mondo ma, quando si accende la lucina rossa, dimentico tutto.

Il nuovo Domenica In "Sarà corale: con chi, però, non lo so ancora" ha commentato la Venier che preferisce proseguire a lavorare "in questo momento della mia vita. Mi serve, mi scuote". Con Renzo Arbore custodisce solo bei ricordi, nonostante i motivi per i quali la loro storia d'amore finì. "Il bene che voglio a Renzo è un rapporto d’amore, un amore diverso, ma amore. Ogni tanto ancora oggi gli chiedo "Ma perché ci siamo lasciati noi?". Ci siamo lasciati che il nostro amore era ancora molto vivo. Ma è accaduto che io, dall’essere la ragazza di Arbore, ero improvvisamente diventata "la signora della domenica". Il mio successo è arrivato inaspettato. Ci ha allontanati quello". La gravidanza interrotta li divise del tutto:

È successa la tragedia del bambino che abbiamo perso a sei mesi di gravidanza. Probabilmente, se quel bambino ci fosse stato… Il fatto è che mi sono sempre adattata ai miei uomini, ed erano tutti uomini che volevano la libertà. Non sbagliavano loro, sbagliavo io: volevo un progetto di famiglia da persone che non me lo potevano dare.