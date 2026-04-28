Caso Minetti, Ranucci a Cartabianca: “Nordio nel ranch del compagno”. Il ministro smentisce in diretta

Nel corso della puntata di È sempre Cartabianca in onda su Rete4 martedì 28 aprile con la conduzione di Bianca Berlinguer, il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci è intervenuto riferendo una presunta informazione arrivata da una fonte riguardo al ministro della Giustizia Carlo Nordio. “Una nostra fonte avrebbe visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani a marzo. Se fosse vero, è una notizia. Stiamo verificando”, ha dichiarato Ranucci in trasmissione.

La conduttrice ha quindi ricostruito il contesto della vicenda, collegando quanto riferito da Ranucci alla recente inchiesta de Il Fatto Quotidiano sulla pratica per la richiesta di grazia concessa a Nicole Minetti: “Quindi Nordio, ministro della giustizia, mentre seguiva questa pratica da dare al Quirinale per chiedere la grazia per Nicole Minetti, sarebbe andato in quel ranch dove la Minetti viveva con Giuseppe Cipriani, che è il figlio di Cipriani dell’Harry’s bar, collegato a Epstein perché erano soci, e avrebbe incontrato direttamente queste due persone”.

A quel punto il ministro Carlo Nordio è intervenuto telefonicamente in diretta per smentire la ricostruzione ipotizzata dal conduttore di Report. “I primi di marzo di quest’anno ero impegnato in campagna elettorale per il referendum”, ha spiegato.

Un viaggio in Uruguay, località in cui Cipriani e Minetti vivono, risale a uno o due anni fa. In quell’occasione, tuttavia, il ministro ha riferito di non avere incontrato l’ex consigliera graziata da Mattarella e il suo compagno: “Sono stato in Uruguay e in Argentina per una breve missione ufficiale per accordi governativi, non ricordo se l’anno scorso o due anni fa. Ma escludo in via assoluta di avere mai incontrato questi signori o di essere mai entrato nei loro ranch, case o abitazioni. Non so da dove escano queste follie inventate di sana pianta”.