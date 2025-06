video suggerito

Mara Venier festeggia il compleanno del nipote Claudio, il marito Nicola Carraro assente alla serata in famiglia Mara Venier ha festeggiato il compleanno del nipote Claudio, figlio del suo secondogenito, che ha compiuto 8 anni. Come mostrano i video condiviso su social, la conduttrice di Domenica In si è riunita con tutta la famiglia, anche se non è passata inosservata l'assenza del marito Nicola Carraro.

A cura di Elisabetta Murina

Mara Venier in versione nonna. La conduttrice di Domenica In ha festeggiato il compleanno del nipote Claudio, figlio del suo secondogenito Paolo Capponi. Su Instagram ha pubblicato alcuni un video che racconta la serata passata in famiglia, dove però non è passata inosservata una grande assenza. Tra i presenti non c'era infatti Nicola Carraro, marito di Venier.

I video dei festeggiamenti, assente il marito di Mara Venier

Mara Venier ha pubblicato su Instagram un breve video che racconta la recente serata trascorsa in famiglia in occasione dell'ottavo compleanno del piccolo Claudio, suo nipote. Una cena a ristorante in cui non poteva mancare il momento dedicato alla torta e alla candeline da spegnere, con tanto di canzoncina di ‘tanti auguri‘ intonata dai presenti. Le immagini condivise dalla conduttrice di Domenica In mostrano gli invitati e, sui social, non è passata inosservata l'assenza del marito Nicola Carraro. Il produttore cinematografico non ha partecipato alla serata, almeno stando ai video. Meno di un mese fa, era tornato a casa dall'ospedale dopo alcune settimane.

La dedica di Mara Venier al marito

Il giorno dopo i festeggiamenti del nipote, Mara Venier è tornata sui social e ha condiviso con tutti coloro che la seguono uno scatto insieme al marito. Si tratta di una foto che li ritrae con molta probabilità al mare, mentre lei gli dà un bacio sulle labbra e lui indossa un cappello di paglia e gli occhiali da sole. "Noi per sempre, love", è la didascalia scelta. I due sono convolati a nozze il 28 giugno 2006 e da allora il loro amore è sempre più forte. La conduttrice sostiene il marito anche nei momenti di difficoltà, come i recenti problemi di salute, che lo hanno portato in ospedale per alcune settimane e anche a muoversi con una sedia a rotelle.