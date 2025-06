video suggerito

Perché Mara Venier condurrà la nuova Domenica In con Gabriele Corsi: "Innovazione nel varietà di Rai1" Mara Venier nella prossima stagione di Domenica In sarà affiancata da Gabriele Corsi. Lo ha confermato oggi, durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2025/2026 Angelo Mellone: "Questione di rimodulazione e innovazione dentro il varietà".

A cura di Gaia Martino

Durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2025/2026 è stato confermato il duo di conduttori per la prossima edizione di Domenica In in partenza dal 14 settembre. Mara Venier non sarà più sola al timone del varietà della domenica pomeriggio, bensì sarà affiancata da Gabriele Corsi. Angelo Mellone, direttore dell'intrattenimento daytime Rai, ha spiegato il motivo della decisione.

Perché Mara Venier sarà affiancata da Gabriele Corsi a Domenica In

"La coppia della prossima stagione di Domenica In sarà formata da Mara Venier, che ho insistito per avere per la 50esima edizione nonostante le condizioni di vita personali più difficili del solito, e Gabriele Corsi". Con queste parole Angelo Mellone ha confermato ciò che era già trapelato nelle passate settimane, alla presentazione dei Palinsesti Rai 2025/2026. Il direttore dell'intrattenimento daytime Rai, alla domanda di una giornalista riguardo l'eventuale inserimento di un terzo volto per la trasmissione, ha spiegato: "Non è una questione di nomi, ma di rimodulazione e innovazione dentro Domenica In". Così ha spiegato che Mara Venier, nella nuova stagione televisiva, "rappresenterà la continuità" del programma, Gabriele Corsi, invece, "sarà un reinserimento del varietà nel pomeriggio di Rai1. La coppia è questa e ne siamo entusiasti".

Cosa aveva detto Mara Venier sul ritorno a Domenica In

Dopo aver chiuso in lacrime Domenica In lo scorso 18 maggio, Mara Venier aveva anticipato in un'intervista che sarebbe tornata al timone del varietà ma in maniera differente: "Sarà una trasmissione corale, con una bella squadra, così che io sia anche un po’ alleggerita di tutto. Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d’accordo". Ha preferito accettare anche perché, vista la delicata situazione di salute del marito Nicola Carraro, "in questo momento mi serve, mi scuote".