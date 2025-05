Mara Venier: “Farò Domenica In l’anno prossimo ma sarà diversa. In questi mesi mio marito è stato molto male”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Mara Venier ha chiuso con le lacrime l'ultima stagione di Domenica In. Nella puntata del 18 maggio, la conduttrice si è emozionata e ha lasciato intendere che il prossimo anno sarà l'ultimo in cui ricoprirà questo ruolo. "Ogni volta lo dico assolutamente, ma ormai so che lavorare fa molto bene nei momenti difficili", ha spiegato. Uno dei motivi per cui il suo impegno televisivo potrebbe poi interrompersi sono i recenti problemi di salute del marito Nicola Carraro, che sta attraversando un periodo complicato.

"Condurrò Domenica In l'anno prossimo, sarà un'edizione diversa"

Intervistata dal Corriere della Sera, Mara Venier ha confermato i rumors secondo i quali condurrà anche l'anno prossimo Domenica In, in occasione de 50esimo anniversario del programma di Rai1. "La verità sull’anno prossimo? Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time, mi ha chiesto di rifarla anche perché sarà il 50esimo anniversario del programma", ha spiegato. La conduttrice ha però in mente una "Domenica In diversa", in cui non si immagina da sola: "Una trasmissione corale, con una bella squadra, così che io sia anche un po’ alleggerita di tutto. Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d’accordo". Sul motivo del successo del programma, ha spiegato: "Non lo so perché, credo che sia un po' casa per tutti ormai". E sull'edizione appena conclusa: "È andata meglio dell’anno scorso, un punto in più di share avendo contro Maria De Filippi e Silvia Toffanin diventata bravissima. Due grandi competitor".

La commozione di Mara Venier a Domenica In durante l'ultima puntata

Le condizioni di salute del marito Nicola Carraro

Sempre durante l'ultima puntata di Domenica In, alla fine della trasmissione, Mara Venier ha detto: "Nicola ti amo, sei la mia vita, torneremo come prima". La conduttrice ha voluto dedicare parole d'amore al marito che sta attraversando alcuni problemi di salute, come lui stesso aveva raccontato sui social e in diverse interviste. Di recente, ha fatto sapere di essere uscito dall'ospedale dopo un ricovero durato quasi tre settimane. "Con quella dedica ho voluto dirgli “Io sono qua, ma sono lì con te". Sapevo che mi stava guardando. In questi mesi lui c’è sempre stato, so che mi guardava sempre. È stato molto male", ha spiegato Venier. E ha poi aggiunto: "Un mese fa ha avuto anche una ulteriore complicazione e ora lo aspetta una lunga convalescenza e ci vorrà un po' di tempo per riprendersi. E io sarò al suo fianco".