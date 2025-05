Mara Venier si commuove parlando del marito: “A Domenica In non volevo far trapelare nulla, è stato doloroso”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Sono 16 anni che Mara Venier è la ‘padrona di casa' di Domenica In. La conduttrice continua a tenere compagnia agli italiani nello spazio della domenica pomeriggio, tra ospiti sempre nuovi e storie inedite. È confermata la sua presenza anche per la prossima edizione, che però sarà "più corale" delle altre, come lei stessa ha raccontato. E non si esclude l'ipotesi Fiorello al suo fianco, a cui ha lanciato un appello.

Mara Venier si commuove parlando del marito

Rispondendo alle domande Mara Venier si è commossa nello studio di TvTalk parlando del marito Nicola Carraro, che sta attraversando un momento difficile per via di alcuni problemi di salute. "Mi sono tenuta dentro per molti mesi, non è stato facile, l'ultima puntata non potevo non dire niente. È stata un'edizione difficile per me", ha spiegato Venier. E ha poi aggiunto: "Ho cercato di non far trapelare nulla perché era qualcosa di doloroso, di completamente mio". Anche nell'ultima puntata di Domenica In, andata in onda lo scorso 18 maggio, la conduttrice si era lasciata andare alle lacrime parlando della fine di un'altra stagione televisiva e pensando a quanto fosse stata complicata per via dei problemi di salute del marito.

Il rapporto con Maria De Filippi e Stefano De Martino

Mara Venier ha un rapporto di profonda amicizia e stima con Maria De Filippi, con cui per anni ha lavorato a Tu Si Que Vales. "È una grande amica, le voglio molto bene. Conosco la sua umanità e come si è sempre comportata con me anche nei momenti più difficili della mia vita". E del periodo condiviso insieme sul piccolo schermo: "Ho un ricordo meraviglioso. Tornerei domani mattina a Tu Si Que Vales, intendo con quel gruppo meraviglioso a divertirmi".

La conduttrice di Domenica In ha parlato anche di Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi e reduce dal successo del suo show Stasera tutto è possibile: "La sua spontaneità vince su tutto, il suo essere un ragazzo vero. È molto bravo".