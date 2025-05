Mara Venier risponde a Fiorello: “Domenica In si fa con me, non dopo di me”

video suggerito

Fiorello aveva ipotizzato una domenica pomeriggio all'insegna del varietà, quando l'attuale padrona di casa non avrebbe avuto più voglia di continuare Domenica In, e Mara Venier non ha esitato a rilanciare: "Lui ha detto dopo Mara, ma io invece faccio un invito. Fiorello perché dopo Mara? Si fa con Mara".

Fiorello: "Un varietà di domenica, quando Mara non avrà più voglia"

La risposta di Mara Venier arriva direttamente dalle registrazioni di Tv Talk, che andrà in onda oggi alle 15.00 su Rai3. La nota conduttrice viene interpellata sulle parole di Fiorello, che nel corso di una diretta Instagram con Fabrizio Biggio, aveva accennato all'ipotesi di una domenica all'insegna del varietà, per poi scherzarci su il giorno seguente, nella puntata di chiusura della prima settimana del nuovo programma Radio2 Radio Show – La Pennicanza.

"Mara l'ha fatto alla Mara Venier. Io faccio spettacolo, non sono capace a fare le interviste. Farei il grande spettacolo del sabato sera, però la domenica pomeriggio, con scenografie pazzesche, balletti pazzeschi, super ospiti", aveva dichiarato, per poi aggiungere, rincarando la dose che ha fatto da innesco per finire sulle pagine dei quotidiani: "Però ci dobbiamo sbrigare perché, voglio dire, noi siamo vecchi, non è che possiamo aspettare ancora molto".

Fiorello e Mara Venier nello show Il più grande spettacolo dopo il weekend

Il vocale di Mara Venier a Fiorello: "Che casino hai fatto"

A Tv Talk, Mara Venier, ha colto l'occasione al volo per assicurarsi almeno un'ospitata del noto showman nel suo programma: "Lui ha detto dopo Mara, ma io invece faccio un invito. Fiorello perché dopo Mara? Si fa con Mara". Prima di parlare nella trasmissione del sabato pomeriggio condotta da Mia Ceran, Venier aveva scelto di mandargli un messaggio vocale: "Amore, ma che ca**o di casino hai fatto…", ridendo del clamore generato dalle sue parole.

Il commento del direttore Mellone: "Ovviamente sì"

Il Re Mida della tv è tornato dopo la lunga pausa presa in conclusione del successo del mattino con Viva Rai2 e il suo nome resta una garanzia per chi riuscisse a bloccarlo per qualche nuovo progetto. Non a caso il direttore di Rai Intrattenimento Daytime, Angelo Mellone, in occasione della presentazione dei palinsesti estivi Rai, ieri aveva commentato: "È come se mi stessi chiedendo se volessi un Mbappé alla Lazio. Ovviamente è sì".