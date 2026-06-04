Mara Venier: “Mi lavavo con l’Ajax, mi dicevano che ero figlia di ‘un marochin’ “

Mara Venier racconta nel podcast di Luca Zaia l’amore per il suo lavoro, capace di supportarla nei momenti più duri, ma ricorda anche la sua infanzia, in cui le sono state rivolte parole che l’hanno segnata.

Mara Venier è stata ospite di una puntata de Il Fienile, il podcast di Luca Zaia. La conduttrice, veneta, ha parlato della sua infanzia non sempre facile, dell'amore per il suo lavoro, ma anche dell'incontro con il suo attuale marito, Nicola Carraro.

Mara Venier e l'amore per il suo lavoro

Volto ormai iconico di Domenica In, Mara Venier è una delle grandi protagoniste della televisione che da anni fa compagnia al pubblico con la sua trasmissione di cui, a quanto pare, tornerà al timone anche il prossimo anno, ma in una veste diversa. Non c'è stata ancora l'ufficialità, ma si aspettano i palinsesti Rai il prossimo luglio, quando probabilmente verrà annunciata anche il ritorno di Domenica In, con nuovi volti al fianco della conduttrice. Lavorare, per lei, è sempre stata una valvola di sfogo anche nei momenti più difficili: "Il lavoro è sempre stata la mia medicina", ma nonostante questo in anni di carriera, non ha mai abbattuto quell'insicurezza che ancora oggi fa capolino: "Sono sempre insicura, ma si accende la luce rossa e dimentico tutto".

I ricordi della sua infanzia

Nel podcast non mancano momenti per parlare della sua infanzia. Ha ricordato, infatti, di essere nata a Venezia per poi trasferirsi a Mestre all'età di cinque anni. Suo padre aveva trovato lavoro in ferrovia, mentre sua madre era una sarta e ricorda perfettamente quando per via della sua pelle, del suo incarnato olivastro, i suoi coetanei le rivolgevano frasi che l'hanno profondamente turbata: " Mi lavavo con l’Ajax, quello delle pentole. Mi dicevano che ero figlia di un marochin". I luoghi della sua giovinezza, però, sono diventati ricordi lontani quando è venuta a mancare sua madre, alla quale era legata da un rapporto quasi simbiotico. La sua scomparsa è stata per la conduttrice un dolore tale da non riuscire a tornare nei posti in cui aveva trascorso il loro tempo insieme, finché di recente, sembra aver trovato il modo per riconciliarsi con quei luoghi, dove è tornata proprio per non lasciar cadere il legame con le sue radici.