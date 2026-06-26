Mara Venier ferma il diluvio al Premio Agnes: “Memore di Lecce, ho tranquillizzato tutti”

Acquazzone su Piazza di Spagna durante le riprese del Premio Agnes: Mara Venier ha evitato il rinvio. A Fanpage.it: “Memore di Lecce, ho tranquillizzato tutti”. La puntata in onda il 3 luglio su Rai1.

Mara Venier è ormai un'esperta di temporali estivi. Forte dell'esperienza di Lecce nel 2000 (fu la diretta più breve della storia della tv insieme a Katia Ricciarelli), la conduttrice non si è persa d'animo quando su Piazza di Spagna si è abbattuto il "diluvio universale", come lo ha chiamato nelle sue storie sui social network. L'occasione era la presentazione del Premio Agnes, con Alberto Matano in co-conduzione e tantissimi ospiti importanti. A differenza di ventisei anni fa, però, questa volta era tutto registrato per il prossimo 3 luglio.

E allora ci si è fermati, temporaneamente, per poi proseguire – ma solo dopo essersi asciugati – nella celebrazione dei volti del giornalismo e dello spettacolo. Tra gli invitati anche Gerry Scotti e Stefano De Martino, che hanno fatto per il pubblico una clamorosa e inedita "reunion".

L'acquazzone, però, ha spaventato tanti. Come apprende Fanpage.it, Mara Venier ha preso in mano la situazione e ha evitato il peggio, ossia il fatto che tutti andassero via e che quindi si fosse costretti al rinvio della registrazione. Del resto, nella stessa storia Instagram pubblicata da Mara Venier, ieri sera, lei dice: "Diluvio universale, bagnati tutti! Io in accappatoio… Guarda che roba! Ma si va avanti, si asciuga tutto e si va avanti. Che meraviglia!". E Alberto Matano le fa eco: "Venditti l'aveva detto, me ne vado e inizia a piovere". E cosi è stato.

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E proprio a Fanpage.it, Mara Venier ha confermato: "Memore dell'esperienza di Lecce, ho tranquillizzato tutti. Così ci siamo fermati, siamo andati avanti e abbiamo portato a casa il risultato". Mara, col sorriso, lancia l'invito per la serata del 3 luglio: "Sarà molto divertente a questo punto vedere tutto in tv perché ci sarà un prima e un dopo". Appuntamento quindi a venerdì 3 luglio, in seconda serata, su Rai1.