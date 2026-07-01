Mara Venier: “Pensavo di perdere mio marito Nicola Carraro” e su Mammucari fuori da Domenica In non risponde

Mara Venier parla con il magazine Chi della malattia che ha colpito più volte il marito Nicola Carraro e che l’ha spinta “a fare davvero di tutto” per arrivare a festeggiare 20 anni di matrimonio con lui. Parla della prossima Domenica In con Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, ma evita di rispondere su Teo Mammucari: “dopo quest’anno che vuole che le dica”.

Mara Venier parla con il magazine Chi della malattia che ha colpito più volte il marito Nicola Carraro e che l'ha spinta "a fare davvero di tutto" per arrivare a festeggiare 20 anni di matrimonio con lui. Parla della prossima Domenica In, che "dovrà cambiare", nonostante Tommaso Cerno resti presenza fissa ed Enzo Miccio, come appreso anche da Fanpage.it, avrà non solo un posto nel programma ma anche uno tutto suo, nuovo di zecca, su Rai 2. Su Teo Mammucari però non risponde: "per il resto, io guardo all'oggi, quello che è capitato ieri… Ma dopo quest'anno che vuole che le dica".

Nicola Carraro un anno fa ha avuto un grave problema alla schiena, che lo aveva costretto in sedia a rotelle, successivamente è sopraggiunta una pancreatite acuta provocata da un farmaco che gli era stato prescritto per perdere peso. "Se sono vivo è grazie a Mara", aveva commentato. E la conduttrice sembra confermare questa versione: "È stato l'anniversario più importante della nostra vita. Ho fatto di tutto, davvero di tutto. Per questo l'anniversario appena festeggiato è stato il più importante da quando sto con lui – che poi saranno esattamente 26 anni a settembre – perché pensavo di non poterci arrivare. Ecco, e invece siamo qui, Nicola si è ripreso, ma certamente un anno fa la situazione era molto diversa. E invece lui, piano piano, ha cominciato a recuperare".

Sulla conferma di Tommaso Cerno: "Andiamo avanti con l'attualità, è chiaro che bisogna cambiare un po' di cose. Ci saranno dei nuovi autori con i quali ho lavorato in passato. Non dovrebbero esserci proprio dei personaggi fissi". Miccio è definito una persona alla quale vuole molto bene, come d'altronde anche Cerno, "è nata un'amicizia profonda con loro due", quindi l'idea di riaverli la domenica pomeriggio al suo fianco sembra essere fonte di serenità. Non si può dire lo stesso per Teo Mammucari, sul quale Mara Venier ha preferito glissare: "Io guardo all'oggi, quello che è capitato ieri… Ma dopo quest'anno che vuole che le dica. Senta, ora ce lo prendiamo quel caffè?".

Non è stato facile gestire le ultime puntate di questa stagione e l'assenza di Mammucari nella puntata conclusiva aveva lasciato presagire che gli equilibri già precari avevano subito l'ennesimo scossone. Dal fronte del conduttore tutto è sempre taciuto fino a oggi, ma la sua presenza è messa fortemente in discussione nei prossimi palinsesti Rai 2026/2027, che verranno presentati alla stampa il 3 luglio: a quanto pare, anche il suo programma di Rai 2, Lo Spaesato, non avrebbe trovato collocazione. A quanto riportò Dagospia, l'assenza nel finale di Domenica In lo scorso 24 maggio fu dovuta proprio dal limbo riservato a Lo Spaesato, che non gli era stato ancora ufficializzato, e al ‘no’ dei vertici "a un progetto estivo del tutto top secret, ma che all'ultimo sarebbe saltato.