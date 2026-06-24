Enzo Miccio fuori da Domenica In, cancellato anche il programma che conduceva su Rai2

Enzo Miccio non sarà presente nella prossima stagione di Domenica In, dopo un anno al fianco di Mara Venier nel contenitore pomeridiano del weekend. Cancellato anche il programma che conduceva su Rai2 per “questioni di budget”.

Nessuno spazio per Enzo Miccio nella prossima Domenica In. Il wedding planner più famoso della tv dovrà salutare il pubblico della domenica pomeriggio e, a quanto pare, non solo: anche il suo programma su Rai2 non è stato riconfermato. Almeno per l'inizio di questa stagione televisiva, quindi, non si vedrà in televisione, come anticipato sulle pagine del settimanale Chi.

Enzo Miccio non sarà a Domenica In, cancellato anche il programma su Rai2

In merito a Domenica In ad essere riconfermati, al momento, sono stati Mara Venier, che anche quest'anno pur avendo dichiarato che potesse essere l'ultimo ha ceduto alle richieste della Rai e il direttore Tommaso Cerno, a cui si suppone verrà lasciato nuovamente spazio per l'attualità. La necessità di rinnovare il contenitore pomeridiano di Rai1 era già cosa nota, di fatto la scorsa edizione aveva subito qualche modifica proprio per alternare la presenza di Venier, lasciando spazio agli altri nomi presenti in trasmissione. Uno di questi, per l'appunto, era proprio Enzo Miccio, che affiancava la conduttrice disquisendo di cronaca rosa, consigli di stile e altro ancora. Oltre all'addio a Domenica In, ce n'è anche un altro. Il programma su Rai2, Top-Tutto quanto fa tendenza, che conduceva da due stagioni, sebbene fosse in onda dal 2016, non è stato riconfermato per "questioni di budget" si legge sulle pagine del settimanale Chi. Almeno per il momento, quindi, nella prossima stagione tv non si vedrà Miccio in giro, sempre che non ci siano sorprese durante la presentazione dei palinsesti che si terrà ad Ancona.

Anche Teo Mammucari non tornerà a Domenica In

Oltre al noto volto di Real Time, anche Teo Mammucari non sarà nella prossima stagione di Domenica In. Nelle ultime due puntate della trasmissione, infatti, era già assente, e anche a lui è toccata in sorte la cancellazione del programma su Rai2 da lui condotto. Si tratta de Lo Spaesato. Il conduttore sembra non aver accettato di buon grado la decisione della Rai, sebbene circolassero voci che la sua assenza dagli appuntamenti conclusivi ddi Domenica In erano dovuti a motivi personali. Il suo trascorso nella trasmissione, in effetti, era stato piuttosto altalenante, ma nulla che Venier non avesse già chiarito parlando del rapporto che la lega al presentatore romano.