Mara Venier risponde a Fiorello dopo la proposta per Domenica In: “Che ca**o di casino hai fatto”

A cura di Gaia Martino

Mara Venier ha inviato un messaggio a Rosario Fiorello dopo l'idea lanciata ieri sera in diretta Instagram con Biggio, riguardo il suo ideale post Domenica In. Lo showman, tornato in radio con lo show La Pennicanza, ha rivelato che gli piacerebbe prendere il posto di Mara Venier – quando "Mara non avrà più voglia" – nel primo pomeriggio della domenica di Rai 1 con uno show varietà, "uno spettacolo con scenografie pazzesche, balletti, canzoni, ospiti e duetti". La celebre conduttrice televisiva, dopo aver ascoltato le sue dichiarazioni, gli ha inviato un messaggio audio privato che Fiorello ha fatto ascoltare in diretta su Radio2 Radio.

La reazione di Mara Venier: "Che casino"

Rosario Fiorello in onda su Radio2 Radio con lo show La pennicanza, che conduce con Biggio, ha fatto ascoltare il messaggio audio che Mara Venier gli ha inviato nelle ultime ore, dopo aver ascoltato le dichiarazioni che la tirano in ballo. "Sono a Milano, sto per registrare con Mia Ceran TvTalk. Che ca**o di casino hai fatto" ha dichiarato, con tono ironico, la celebre conduttrice televisiva.

La "zia degli italiani", come dichiarato in un'intervista, l'anno prossimo dovrebbe condurre la sua ultima edizione di Domenica In anche se "in maniera diversa", viste le condizioni di salute del marito Nicola Carraro. Le parole di Fiorello hanno scatenato un'immediata reazione anche tra i piani alti della Rai. Il direttore dell'intrattenimento Day Time ha commentato le sue parole.

Il direttore day time Rai alla proposta di Fiorello: "Ovviamente è sì"

Il direttore dell'intrattenimento Day Time Angelo Mellone ha risposto alle dichiarazioni di Rosario Fiorello che si è proposto per il post Domenica In di Mara Venier. La pagina X Cinguetterai riporta le dichiarazioni di Mellone che ha commentato: "È come se mi stessi chiedendo se volessi un Mbappé alla Lazio. Ovviamente è sì".