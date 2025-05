Domenica In si allunga di una puntata, quando chiude la trasmissione di Mara Venier

video suggerito

Maggio è il mese in cui, pian piano, i vari programmi del daytime salutano la messa in onda in vista dell'estate, per poi riprendere a partire da settembre. Diversamente dagli altri anni, in cui era solita chiudere con leggero ritardo rispetto agli altri programmi tv, stavolta Domenica In è il primo contenitore della domenica a lasciare la diretta, sebbene ci sia stato un piccolo cambiamento in corsa. La data di chiusura di questa stagione dello show, infatti, è stata posticipata di una puntata e non sarà più l'11 maggio come previsto.

Domenica In slitta di una puntata

Ad anticipare la notizia è Davide Maggio, secondo cui il programma condotto da Mara Venier non chiuderà i battenti domenica 11 maggio, festeggiando con gli italiani a casa la Festa della Mamma, ma l'ultima puntata è slitta di una settimana, ed è prevista per domenica 18 maggio. La scelta, probabilmente, deriva dalla necessità di far chiudere la trasmissione del weekend in concomitanza con l'Eurovision Song Contest, la cui finale andrà in onda sabato 17 maggio, durante la quale si esibirà anche Lucio Corsi.

Quale sarà futuro di Domenica In?

Nel frattempo, non è ancora chiaro se la trasmissione della domenica possa davvero chiudere, come rivelato da Davide Maggio in una delle sue indiscrezioni, oppure la Rai sia ancora in fase di valutazione. C'era l'ipotesi, infatti, di dare spazio ad un nuovo contenitore domenicale "multitematico e affidato a più teste". Un modo per diversificare un palinsesto che, ormai, da qualche anno è sempre uguale a se stesso. Tra i possibili nomi a cui si potrebbe pensare di affidare la conduzione di un prime time così importante come quello della domenica, si fa avanti di Massimo Giletti che, d'altra parte, potrebbe comunque essere affiancato dalla stessa Mara Venier che, però, avrebbe una mole di lavoro da gestire decisamente diversa da quella attuale. Intanto, anche nella fascia che segue Domenica In, quella che ora è affidata a Francesca Fialdini, si fa avanti l'ipotesi di un programma nuovo da affidare ad un volto come quello di Nunzia De Girolamo.