Domenica In di Mara Venier potrebbe chiudere: "Allo studio un nuovo contenitore multitematico e affidato a più conduttori" L'indiscrezione diffusa da DavideMaggio.it. La Rai starebbe valutando di rivoluzionare il pomeriggio della domenica di Rai1.

A cura di Daniela Seclì

Novità in vista per la domenica pomeriggio di Rai1. Secondo quanto sostiene il sito DavideMaggio.it, si starebbe valutando un nuovo contenitore domenicale che potrebbe prendere il posto della Domenica in di Mara Venier. L'idea sarebbe quella di un programma in grado di proporre agli spettatori temi diversi e con più di un conduttore al timone. Vediamo i dettagli dell'indiscrezione.

Domenica In a rischio? L'indiscrezione sul palinsesto di Rai1

Secondo quanto riporta DavideMaggio.it, la Rai avrebbe intenzione di rivoluzionare il pomeriggio della domenica di Rai1 nella stagione 2025/2026. L'indiscrezione: "È allo studio un nuovo contenitore per il pomeriggio festivo di Rai1, multitematico e affidato a più teste". Dunque, la domenica In di Mara Venier potrebbe essere giunta al capolinea. Non è un mistero che più volte la conduttrice si sia detta intenzionata a lasciare il programma, salvo poi ripensarci e tornare alla conduzione. A giudicare dall'indiscrezione diffusa in queste ore, tuttavia, la nuova formula non prevederebbe una sua esclusione dal progetto.

Chi potrebbe condurre la nuova Domenica di Rai1

A giudicare da quanto riportato da Davide Maggio, a questa ipotetica nuova formula per la domenica pomeriggio di Rai1 potrebbe partecipare anche la stessa Mara Venier. La conduttrice, tuttavia, sarebbe affiancata da altri colleghi. Tra le ipotesi, quella di Massimo Giletti "che scalpita non poco". Il titolo, inoltre, potrebbe cambiare sancendo così la fine di Domenica In. A quanto pare potrebbero esserci novità anche per la fascia che segue il programma di Mara Venier. Potrebbe arrivare, infatti, Nunzia De Girolamo con un nuovo programma. Al momento, tuttavia, il quadro non sembra essere affatto definito. Siamo nell'ambito delle riflessioni e delle ipotesi. Non resta che attendere le prossime settimane per avere notizie più concrete.