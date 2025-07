Mara Venier si allontana da Domenica In: in bilico il suo futuro in Rai se trova l'accordo con Fazio

La situazione tra Venier e la Rai si complica. Il possibile approdo della conduttrice come ospite fissa di Che Tempo Che Fa non è compatibile con il suo contratto in Rai, la cui scadenza alle porte. Ecco perché Mara Venier potrebbe decidere di non rinnovare il suo accordo e lasciare Domenica In.

Il futuro di Mara Venier è incerto. Sebbene ai palinsesti Rai sia stata annunciata la sua presenza alla conduzione di Domenica In, dove dovrebbe dare vita al tandem inedito con Gabriele Corsi, nell'ultima settimana si è aggiunto al racconto un elemento che rischia di rompere gli equilibri nei rapporti tra la conduttrice e la Rai. Le voci di un approdo di Venier come presenza fissa al tavolo di Che Tempo Che Fa.

Venier va da Fazio, segnali di terremoto in Rai

Come vi raccontavamo nei giorni scorsi, è ancora Fazio a "dar fastidio" alla Rai, nonostante sia ormai lontano dall'azienda da due anni. Il Messaggero, pochi giorni fa, aveva svelato l'accordo raggiunto tra le parti, con Venier ospite fissa di Fazio tutte le domeniche. Una notizia per la quale non è arrivata alcuna conferma dalle parti. Successivamente qui su Fanpage avevamo fatto emergere la problematica di tipo contrattuale che sarebbe conseguita a una soluzione di questo tipo. Da nostre fonti, abbiamo infatti appreso che il contratto di Venier, in scadenza tra un mese, è in esclusiva e non prevede ospitate fisse su altre emittenti. Ne consegue l'impossibilità di partecipare al programma di Fazio, salvo modifiche al contratto stesso che andrà eventualmente rinnovato nelle prossime settimane.

Gli svantaggi per la Rai

Ma qui sorge un'altra questione: che vantaggio trarrebbe la Rai da un accordo che consenta a Venier di andare in onda su un'altra rete concorrente, a poche ore di distanza dalla trasmissione della domenica che conduce su Rai1? L'arrivederci di zia Mara ogni domenica finirebbe per essere un velato appuntamento ai telespettatori sul Nove, poche ore dopo.

L'ipotesi Domenica In senza Mara Venier

Per queste ragioni, prende forma la concreta possibilità, alquanto clamorosa viste le tempistiche, per la quale Venier possa scegliere di andare a Che Tempo Che Fa, spinta dal suo nuovo agente che è lo stesso, storico, di Fabio Fazio, non rinnovando l'accordo con la Rai e lasciando Domenica In clamorosamente orfana della sua presenza nella prossima stagione. Una situazione sulla quale le parti sono attualmente in silenzio, vista la precarietà degli equilibri in gioco. Gli assetti di Rai1 potrebbero cambiare in pieno agosto e uno scenario di questo tipo, se confermato, spiegherebbe l'assenza di Venier ai palinsesti e le voci di un suo disappunto con la Rai.