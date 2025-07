I motivi del gelo tra Mara Venier e la Rai: “Si è ritrovata Corsi a Domenica In, lei voleva un altro nome”

I dubbi sulla partecipazione di Mara Venier alla prossima edizione di Domenica In crescono. Oltre al nodo del quasi certo accordo con Fazio per la presenza fissa a Che Tempo Che Fa, Fanpage apprende che lo stallo tra Venier e Rai nascerebbe dal fatto che l’azienda non l’abbia consultata sulla scelta di Corsi.

La situazione tra Mara Venier e la Rai continua ad essere in bilico. Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato della situazione di stallo determinata dall'effetto Che Tempo Che Fa, ovvero la trattativa tra Venier e Fazio per la sua partecipazione come ospite fissa al tavolo del programma in onda tutte le domeniche sul Nove.

Il nodo contrattuale di Mara Venier con la Rai

Una trattativa che ha sollevato da subito perplessità, non solo per ragioni di opportunità, ma soprattutto per quel che dettaglio contrattuale che, stando a quanto abbiamo appreso, rende di fatto incompatibile la partecipazione fissa di Venier al programma di Fazio con il suo contratto di esclusiva in Rai.

Un contratto che è in scadenza e che andrebbe quindi rivisto nelle prossime settimane, ammesso che la Rai accetterà una deroga al contratto di Venier, reputando sensata l'idea di cedere un proprio talent a uno dei principali programmi della concorrenza, per di più in onda nello stesso giorno in cui Venier andrebbe su Rai1 con la sua Domenica In.

Il contenitore domenicale, d'altronde, sembra proprio il punto di partenza della situazione di gelo che si è venuta a creare in queste settimane. Stando a quanto apprendiamo, nei giorni scorsi Venier avrebbe incontrato il direttore Mellone, dandogli la sua disponibilità per la parte iniziale di Domenica In, un blocco di un'ora e mezza circa, ma pretendendo di avere la sua squadra per lavorare. Aspetto delicato se si considerano le voci di una possibile sostituzione del regista Duccio Forzano in virtù del cosiddetto "polo regia", una riforma attraverso la quale si vorrebbero valorizzare le figure interne per la regia.

"Mara Venier voleva Tommaso Cerno a Domenica In"

Se su questo aspetto un accordo sembra possibile, il punto più delicato della questione, tuttavia, sarebbe un altro, ovvero che il direttore Mellone non avrebbe consultato Mara Venier per la scelta di Gabriele Corsi come co-conduttore della prossima edizione di Domenica In. Da fonti affidabili arriva voce che la conduttrice avrebbe invece preferito una soluzione differente per l'altra parte di Domenica In, più incline a un contenitore di approfondimento affidato a un profilo come quello di Tommaso Cerno, di cui in effetti si era parlato alla vigilia dei palinsesti, senza che la cosa andasse in porto.

Il giornalista Tommaso Cerno

Da questo sarebbe maturata la scelta di Mara Venier di non prendere parte alla presentazione dei palinsesti Rai dello scorso 27 giugno, quando il nuovo progetto di Domenica In con Venier e Corsi è stato presentato come un dato di fatto. Dato di fatto che, a questo punto, sembra sempre più incerto, visto che non si possono escludere del tutto le possibilità di vedere Venier fuori dalla Rai nella prossima stagione. Una svolta che sarebbe clamorosa.