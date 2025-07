video suggerito

"Mara Venier ospite fissa a Che Tempo Che Fa", si apre un nuovo caso in Rai Stando a quanto riporta Il Messaggero, Venier sarà presenza fissa al tavolo di Che Tempo Che Fa dalla prossima stagione. Una notizia che, se confermata, potrebbe provocare un vero terremoto in Rai. Venier aveva disertato presentazione dei palinsesti Rai del 27 giugno, un'assenza dietro la quale molti avevano visto un gesto di aperta protesta.

A cura di Andrea Parrella

La notizia è di quelle che non possono passare inosservate e a darla è Il Messaggero. Dalla prossima stagione Mara Venier sarà ospite fissa di Fabio Fazio al tavolo di Che Tempo Che Fa. Venier, che continuerà ad essere il volto di Domenica In, se pure accompagnata da Gabriele Corsi, dovrebbe quindi prendere parte tutte le domeniche al programma in onda sul Nove, vera spina nel fianco della Rai che lasciò andare via Fazio oramai due stagioni fa.

Le parole di Mara Venier su Che Tempo Che Fa

La stessa Mara Venier aveva parlato dell'uscita di Fazio come di una grande perdita per il servizio pubblico. Al Salone del Libro di Torino aveva detto: "La Rai ha perso il suo programma più bello". Difficile prevedere che queste parole potessero essere la premessa di una tale scelta. È inutile dire che la presenza di Venier fissa da Fazio, se confermata, potrebbe provocare un vero e proprio terremoto in Rai. Non solo per la latente ostilità tra le parti – tutti ricorderanno l'uscita rumorosa di Fazio dall'azienda due anni fa – ma anche per la centralità di Mara Venier nei discorso dell'attuale dirigenza.

L'assenza di Venier ai palinsesti Rai

In relazione a questa indiscrezione assumono tutt'altra consistenza le voci di un'assenza in segno di protesta di Mara Venier alla presentazione dei palinsesti Rai del 27 giugno scorso. Un dissenso che dipenderebbe dalla contrarietà di Venier nei confronti della nuova squadra dietro Domenica In. I condizionali sono d'obbligo, nessuna delle parti lo ha confermato, ma è chiaro che una presenza fissa di Venier da Fazio andrebbe anche a incidere sugli equilibri interni. La presenza di un volto di punta dell'azienda nel principale programma della concorrenza, con una frequenza identica a quella con cui Venier va in onda su Rai1, sarebbe una cosa a dir poco penalizzante per la Rai stessa.

Non sarebbe certo una novità, visto che fino allo scorso anno era stata Simona Ventura ad avere questo stesso tipo di accordo con entrambe le emittenti. In onda su Rai2 alla domenica mattina con Citofonare Rai2 e poi alla sera al tavolo di Che Tempo Che Fa sul Nove. Era andata diversamente per Gigi Marzullo, che non aveva avuto dalla Rai il nulla osta per la partecipazione fissa a Che Tempo Che Fa.