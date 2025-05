Mara Venier su Che Tempo Che Fa in onda su Nove: “La Rai ha perso il suo più bel programma”

video suggerito

Mara Venier è stata ospite di Luciana Littizzetto e Fabio Fazio al Salone del Libro di Torino, che il 15 maggio ha dato il via alla sua 37esima edizione. La conduttrice di Domenica In, nella ‘Sezione Leggerezze', ha parlato con i conduttori di Che Tempo che Fa, lasciandosi andare ad alcuni commenti sul programma, che dal 2023 è in onda su Nove.

Cosa ha detto Mara Venier su Che Tempo che Fa

"Mi dispiace molto perché credo che la Rai abbia perso il più bel programma. E penso che il pubblico sia d’accordo con me", ha detto Mara Venier al Salone del Libro parlando di Che tempo che fa, come riporta Adnkronos. Dal 2023, il programma condotto da Littizzetto e Fazio si è spostato da Rai3 a Nove. L'intervento della conduttrice è stato accolto da un lungo applauso da parte del pubblico. "Noi siamo molto felici dove siamo e godiamo di una libertà assoluta che ci dà leggerezza", ha replicato il conduttore. E ha poi aggiunto: "Ho passato 40 anni in Rai, la scuola del servizio non la dimentichi, diventa il tuo dna, che ti porti dietro, anche adesso che siamo qui".

Il ‘trasferimento' di Che Tempo che Fa a Nove

Nel maggio del 2023 Fabio Fazio aveva annunciato il suo addio alla Rai dopo 40 anni, portando il programma Che Tempo che Fa sul Nove, sempre insieme a Luciana Littizzetto. Un cambiamento radicale che ha aperto a nuove strade e si è inserito in un contesto in cui anche Amadeus aveva lasciato la tv di Stato per il passaggio alla ‘nuova' rete. La prima puntata era andata in onda nell'ottobre del 2023 e Luciana Littizzetto, seduta sul bancone, nella sua ‘letterina' aveva chiarito: "Caro Nove, eccoci qui come Ambra a dire ‘Non è la Rai’. Io te lo dico, preparati, voglio togliermi tutti i sassolino che ho nelle scarpe, che dopo decenni sono diventati grossi come nuraghi. E sappi che dirò tante parolacce, tutte quelle che non potrò dire in tanti anni".