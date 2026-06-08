Angelo Mellone: “I programmi del daytime in Rai funzionano, esprimono un patriottismo dolce”

I risultati del daytime Rai inorgogliscono il direttore dell’intrattenimento Angelo Mellone, secondo cui il successo di queste trasmissioni dipende dal racconto pensato dell’Italia, che definisce “un patriottismo dolce”.

I programmi del daytime Rai continuano a dare risultati più che soddisfacenti, anche nel periodo estivo che per alcuni è appena iniziato. Ne è una dimostrazione il successo, in termini di ascolti, di Camper il programma condotto da Peppone e giunto al 18% di share. A parlare dell'andamento dell'offerta mattutina della Rai è Angelo Mellone, direttore dell'intrattenimento day time, che si dice soddisfatto del lavoro fatto finora, gestito da un team di autori che hanno creato un racconto dell'Italia accattivante per il pubblico.

Il daytime Rai brilla nel palinsesto tv

"Sono risultati che continuano a certificare il lavoro straordinario fatto negli anni e iniziato quando ero a Rai1" è così che Angelo Mellone parla ai microfoni dell'Adnkronos, commentando il successo di una serie di programmi che hanno occupato il daytime e che hanno pienamente soddisfatto le aspettative della rete. A supporto, ovviamente, ci sono i dati: "Il Provinciale nell’access di Rai3 ha sfiorato il 5% di media e il milione di spettatori, e torna a settembre: è un racconto epico e letterario dell’Italia". Mellone continua ad elencare i pregi di un lavoro fatto con l'aiuto dei professionisti:

La cosa ancor più importante è che si tratta di risultati ottenuti con un ‘costo contatto’ veramente esiguo rispetto ad esempio a programmi di altre fasce, a partire naturalmente dal prime time, e di programmi che diventano sempre più allettanti per gli inserzionisti pubblicitari e per gli investitori istituzionali. Risultati ottenuti lavorando alla scrittura con professionisti, tra scrittori e sceneggiatori, di altissimo livello, che hanno reso questi racconti in esterna del nostro territorio appuntamenti importanti per il pubblico.

Mellone, inoltre, rivendica anche la capacità di aver dato spazio a nomi nuovi, per favorire un ricambio: "In questi programmi abbiamo lanciato moltissimi volti nuovi, alcuni come Peppone e Federico Quaranta sono già diventati conduttori di prima fascia. L’obiettivo di questa direzione è anche essere incubatore di un progressivo cambio generazionale".

Federico Quaranta conduce Il Provinciale su Rai3

Angelo Mellone: "Programmi che raccontano l'identità nazionale"

Il direttore del daytime sottolinea un aspetto piuttosto chiaro, perfettamente adeguato anche ad una certa cultura politica: "Sono programmi che esprimono un ‘patriottismo dolce’ che attinge a territorio, gastronomia, ricette, poesia, letteratura, folk. Tutto è racconto della nostra straordinaria identità nazionale". Il punto di svolta sarebbe stato un racconto che accompagna lo spettatore alla scoperta di un'Italia per certi versi nascosta: "Abbiamo puntato sulla territorialità e sul racconto dell’identità italiana, unendo divulgazione e intrattenimento, evitando tecnicismi e marginalità".