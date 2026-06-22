Angelo Mellone difende Peppone Calabrese dalle critiche: “Camper sopra il 18%, ascolti mai visti dal 2000”

Angelo Mellone difende il suo e passa al contrattacco. Il direttore dell'intrattenimento daytime della Rai ha affidato a un lungo post su Facebook la difesa della sua fascia oraria, in particolare del programma Camper di Peppone Calabrese. Senza specificare nomi, cognomi ed eventuali profili, Mellone mette nel mirino i "critici ancorati alla paleotelevisione".

Il caso da cui parte il direttore è Camper, il programma di Rai1 che secondo Mellone viaggia "sopra il 18 di media", un risultato che definisce un "fenomeno mai visto dai primi anni Duemila" per il periodo estivo. Una soddisfazione che ha radici lontane: "Quando ho lottato per fare Camper 4 anni fa, in azienda c'era enorme scetticismo". Oggi quello scetticismo, racconta, si è rovesciato nei dati.

Il direttore rivendica un mese da incorniciare per l'intera fascia diurna della rete ammiraglia, al punto da prospettare la chiusura di giugno "con un risultato record per il daytime di Rai1", e lo fa appellandosi a un terreno che considera incontestabile: "numeri e percentuali oggettivi".

Quando ho lottato per fare Camper 4 anni fa, in azienda c'era enorme scetticismo. Adesso questo programma sta sopra il 18 di media, a giugno fenomeno mai visto dai primi anni Duemila, lo fa dando spazio a tutto quello della provincia italiana che non trova spazio altrove. È puro servizio pubblico. E più riceve critichine da gente che si dimentica di guardare gli ascolti, più il pubblico lo guarda. Meriterebbe uno studio adeguato, e di questo me ne dispiaccio ma ho fatto il possibile. Ma il lavoro di produzione, autori e inviati è straordinario. E Peppone Calabrese è la perfetta figura di conduttore anomalo che piace alla gente perché non si dà arie da star.