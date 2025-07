video suggerito

La trattativa tra Mara Venier e Fabio Fazio è un caso: "Il suo contratto con Rai non lo consente" Clima teso tra Venier e la Rai. Le trattative per la presenza fissa della conduttrice al tavolo di Che Tempo Che Fa sarebbero in fase avanzata ma, come apprende Fanpage, questa soluzione sarebbe del tutto incompatibile con l'attuale contratto di esclusiva della conduttrice.

A cura di Andrea Parrella

La posizione di Mara Venier in Rai potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Al netto di quanto confermato ai palinsesti Rai, con la conduzione della prossima edizione di Domenica In in tandem con Gabriele Corsi, nei giorni scorsi è emerso un dettaglio affatto irrilevante per la serenità dei rapporti tra la conduttrice e l'azienda: la possibilità che Mara Venier partecipi come ospite fissa al tavolo di Che Tempo Che Fa.

Trattative in corso tra Venier e Fazio

La notizia, che era stata anticipata dal Messaggero, non è stata confermata dalle parti, ma da quanto apprendiamo le trattative dovrebbero essere in fase molto avanzata e, se l'operazione dovesse andare in porto, si tratterebbe di una cosa che non può passare inosservata, anzitutto sotto il profilo contrattuale. Quello di Venier con la Rai è, infatti, un contratto di esclusiva, che contempla solo sporadiche presenze in programmi trasmessi da altre emittenti. Una situazione come quella di Marzullo (che come avevamo raccontato si era apertamente lamentato con l'azienda), ovvero presenze episodiche nel programma di Fazio, che non comporterebbero problemi. Questione ben diversa, invece, se Venier dovesse andare da Fazio ogni domenica. "Il suo contratto con la Rai non consente questo tipo di collaborazione fissa", ci racconta una fonte informata. È chiaro che se l'operazione Venier a Che Tempo Che Fa dovesse andare in porto gli accordi tra la conduttrice e la Rai andrebbero rivisti, con la necessità di pensare a un'altra forma di contratto che non sia in esclusiva e con un minimo garantito.

Le possibilità di Mara Venier per la prossima stagione

Risulta altrettanto evidente che una circostanza di questo tipo, con i palinsesti per la prossima stagione già definiti, potrebbe provocare anche uno scontro e una rottura tra le parti. Insomma, allo stato attuale la sola cosa chiara è che non c'è alcuna certezza di poter vedere Mara Venier, nella prossima stagione, in onda tutte le domeniche sia su Rai1 che sul Nove.