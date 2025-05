Mara Venier chiude in lacrime Domenica In: “Quando dico che è l’ultima ci credo davvero”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Si è chiusa con le lacrime di Mara Venier la stagione di Domenica In. Una cavalcata durata diversi mesi, che ha visto ancora una volta al timone la conduttrice, veterana del contenitore domenicale di Rai1. A margine della puntata, il clima di commozione in studio era palpabile, vista la possibilità concreta che per Venier possa essere davvero l'ultima stagione alla guida del programma.

L'omaggio di Vincenzo Mollica a Mara Venier

A celebrare questa stagione una raccolta di immagini tra le più significative dell'annata, con il racconto a voce di Vincenzo Mollica, che ha fatto i complimenti a Venier. Terminato il contributo, è arrivato il momento di Venier che ha ringraziato prima di tutto Mollica: "È tutto troppo e non merito tutto questo". Quindi Venier ha proseguito nel solco del clima da addio:

Grazie al pubblico, prima di tutto grazie a voi che ci avete seguiti, pensate che quest'anno abbiamo fatto un punto di share in più dell'anno scorso. Quando dico che è l'ultima è perché ci credo veramente. Voi sapete che gli ultimi non sono stati mesi semplici per la mia vita privata…

Le parole di Mara Venier per l'ultima puntata di Domenica In

A quel punto la conduttrice ha faticato a trattenere la commozione ed è arrivato un lungo applauso dello studio. Quindi Venier ha ripreso: "Credo che il lavoro aiuti in momenti difficili e non so cos'altro dirvi in questo momento. Soo grazie, agli ospiti e alla Rai, questa azienda che mi vuole bene da più di 30 anni. Questo programma l'anno prossimo festeggerà 50 anni e io ho fatto 16 edizioni e ancora oggi mi chiedo come mai. Grazie all'Ad Rossi che c'è sempre, a Roberto Sergio, ad Angelo Mellone che mi è stato vicino in un momento molto difficile".

I problemi di salute di Nicola Carraro

Nessun riferimento, dunque, a conferme o smentite su un possibile ritorno nella prossima stagione: "Grazie di tutto e chi vivrà vedrà", ha detto Venier in chiusura, lasciando intendere che le prossime settimane saranno dedicate a una profonda riflessione. Del suo momento difficile la conduttrice aveva già parlato nelle scorse ore, ospite al Salone del Libro, facendo capire che le condizioni di salute precarie di suo marito Nicola Carraro abbiano messo a dura prova il suo equilibrio psico emotivo.

L'ipotesi Alberto Matano a Domenica In nella prossima stagione

Nulla si sa, tuttavia, della prossima stagione di Domenica In. Da mesi su Fanpage parliamo della possibilità che un candidato alla conduzione della prossima edizione, qualora la conduttrice dovesse lasciare, è Alberto Matano. Ipotesi, quest'ultima, contemplabile anche nell'ottica di una condivisione dello spazio di Domenica In con Mara Venier affinché quest'ultima possa traghettare il programma verso una nuova era in modo meno traumatico. La Rai dovrà decidere in tempi brevi, di certo prima della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione, appuntamento del prossimo luglio, ancora una volta a Napoli.