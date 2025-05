video suggerito

Mara Venier e le condizioni di salute del marito Nicola Carraro: "Dopo 3 settimane in ospedale torniamo a casa" Mara Venier è tornata a parlare delle condizioni di salute di Nicola Carraro. La conduttrice ha pubblicato su Instagram e poi cancellato una foto che ritraeva il marito in ospedale in sedia a rotelle, poi ha commentato: "Amore mio, domani torniamo a casa dopo tre settimane di ospedale".

A cura di Elisabetta Murina

Mara Venier è tornata ad aggiornare i followers sulle condizioni di salute del marito Nicola Carraro. A inizio aprile il produttore si era mostrato per la prima volta in piedi sulle sue gambe, dopo diversi mesi passati a muoversi usando la sedia a rotelle. Poi però è stato ricoverato di nuovo in ospedale, dove ha passato tre settimane e ora la conduttrice fa sapere che presto sarà dimesso.

Come sta il marito di Mara Venier: "Torniamo a casa dopo 3 settimane in ospedale"

Sul suo profilo Instagram, Mara Venier ha condiviso e poi rimosso una foto che mostrava Nicola Carraro in sedia a rotelle, insieme all'Equipe Medica dell'ospedale San Raffaele di Milano, che in queste settimane si è occupata delle sue condizioni di salute. Nella giornata di domani, mercoledì 14 maggio, il produttore sarà dimesso dopo quasi un mese ricoverato. A farlo sapere è la conduttrice, commentando un video in cui il marito mostra il cagnolino che gli è stato regalato. "Amore mio, domani torniamo a casa dopo tre settimane di ospedale. Aiace ti aiuterà a riprenderti ne sono sicura, ti amo infinitamente", sono state le sue parole. Carraro nell'ultimo periodo era stato costretto a fermarsi per una "combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni".

Le lacrime di Mara Venier per il marito e le sue condizioni di salute

Durante una puntata di Domenica In dello scorso marzo, Mara Venier non era riuscita a trattenere le lacrime pensando alle condizioni di salute del marito Nicola Carraro, proprio mentre intervistava Sandro Giacobbe che sta affrontando un tumore. Lo stesso produttore cinematografico, in più occasioni, aveva parlato di quello che stava succedendo al suo corpo: si era mostrato su social in sedia a rotelle per la prima volta, raccontando di essere stato colpito da una "combinazione micidiale di ernia al disco e polmoni". Con il passare del tempo le sue condizioni sembravano migliorate, tanto che aveva iniziato ad alzarsi in piedi. "Sono stato cinque mesi, e adesso sorpresa mi alzo in piedi e cammino, poi mi rigiro e cammino. Miracolo? No, non è stato un miracolo, sono state le eccellenze ospedaliere del nostro Paese", aveva raccontato.