Ernesto Passaro di Uomini e Donne in ospedale dopo un incidente: “Rientro a casa in queste condizioni”

Paura per Ernesto Passaro, ex corteggiatore e scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne. Nelle scorse ore, il giovane si è mostrato sui social direttamente dal Pronto Soccorso, rivelando di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il messaggio provocatorio: “Alla fine ci avete provato”.

Ore complesse per Ernesto Passaro, scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne. Il napoletano ha avuto un incidente stradale lo scorso 31 maggio, che l'ha costretto a recarsi al Pronto Soccorso. Inizialmente l'ex corteggiatore ha condiviso uno scatto dalla struttura ospedaliera accompagnato da una frase criptica: “Alla fine ci avete provato”, che ha subito acceso la preoccupazione degli utenti.

L'incidente e la corsa in Pronto Soccorso

Solo in un secondo momento, una volta stabilizzata la situazione, Passaro ha voluto fare chiarezza sulla dinamica di una mattinata complessa, confermando la natura medica del ricovero lampo:

Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che mi seguono e mi supportano per i tantissimi messaggi di affetto e vicinanza che mi avete inviato oggi. Questa mattina ho avuto un incidente e sono stato in ospedale, ma leggere le vostre parole mi ha dato forza e conforto.

Fortunatamente, lo spavento non si è tradotto in conseguenze drammatiche. Poche ore dopo i controlli di rito, infatti, l'ex corteggiatore ha aggiornato nuovamente il suo pubblico confermando le dimissioni dall'ospedale. Nel momento in cui scriveva, Ernesto era finalmente in viaggio per tornare a casa, pur non nascondendo i postumi fisici del sinistro: “Oggi si rientra a casa. Non volevo rientrare in queste condizioni, ma passerà anche questa”.

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La story pubblicata sui social da Ernesto Passaro

Il percorso a Uomini e Donne e la rottura con Cristiana Anania

Ernesto Passaro è un volto molto noto al pubblico di Canale 5 per via della sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi. All'interno del programma era stato uno dei corteggiatori di punta della tronista siciliana Cristiana Anania. Il loro è stato un percorso intenso, culminato in una scelta finale che aveva visto Ernesto trionfare sul rivale Federico Cotugno. La storia d'amore, tuttavia, ha avuto vita breve fuori dagli studi televisivi. Nonostante i progetti importanti e la decisione di avviare una convivenza prendendo casa insieme, la coppia si è detta addio dopo appena tre mesi. A ufficializzare la rottura era stata la stessa Anania, parlando di profonde e insanabili divergenze caratteriali che avevano reso impossibile la prosecuzione del rapporto.

Cristiana e Ernesto a Uomini e Donne

Le settimane successive alla fine della relazione non erano state semplici per Passaro, finito al centro delle critiche social e costretto a difendersi pubblicamente dalle accuse di presunti tradimenti e dalle polemiche nate per alcune frecciatine reciproche scambiate online con la sua ex fidanzata. Questo incidente segna dunque un momento di stop forzato in un periodo già particolarmente turbolento dal punto di vista mediatico.