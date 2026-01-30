Uomini e Donne, Cristiana Anania ha fatto la sua scelta: è Ernesto

Cristiana ha fatto la sua scelta e ha deciso di lasciare Uomini e Donne con Ernesto, per continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere del dating show di Canale 5.

Il percorso di Cristiana Anania a Uomini e Donne si è concluso. La tronista ha fatto la sua scelta e nella puntata in onda venerdì 30 gennaio ha deciso di uscire dal programma con Ernesto Passaro. Durante la permanenza nel dating show di Canale 5 aveva conosciuto anche un altro corteggiatore, Federico, ma alla fine il suo cuore l'ha portata ad avvicinarsi all'altro pretendente.

La scelta di Cristiana Anania

Dopo mesi di frequentazioni e continue indecisioni che avevano portato la tronista ha ripensare più volte a chi dei due corteggiatori potesse essere la persona giusta con cui proseguire una conoscenza fuori dal programma, Cristiana Anania ha poi ascoltato il suo cuore e nella puntata registrata lo scorso 12 gennaio, ha dichiarato chi tra Federico ed Ernesto sarebbe stato la sua scelta. La protagonista del Trono Classico, infatt, ha deciso di portare avanti il suo percorso lontano dalle telecamere con il corteggiatore Ernesto Passaro, preferendolo a Federico Cotugno. Nelle scorse settimane, infatti, erano state mostrate le immagini della romantica esterna che i due avevano vissuto. Avvolti dal cielo di Roma, si erano scambiati un romanico bacio e Passaro, in quell'occasione, aveva confessato alla tronista di essersi innamorato di lei. Pur non essendosi tirato indietro nel mostrare i suoi sentimenti, il ragazzo non è mai stato certo, fino in fondo, che Cristiana potesse davvero sceglierlo e, infatti, una volta in studio aveva manifestato la sua titubanza, sebbene dall'altra parte ci fosse stata la conferma da parte della tronista di aver trascorso una serata magica insieme.

Nel confronto in studio, nella puntata di venerdì 30 gennaio, Cristiana parla con dolcezza ad Ernesto, mostrandogli senza paura tutti i suoi sentimenti e comunicandogli che, sì, è proprio lui la sua scelta: