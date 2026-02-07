Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Cristiana ed Ernesto a Verissimo: “Io lo sognavo” “Lei mi faceva impazzire. Ci siamo messi sempre alla prova”

Cristiana ed Ernesto si raccontano a Verissimo: “Ci siamo messi alla prova, tra litigi e insicurezze”. Lei confessa: “Mia sorella sapeva da sempre che avrei scelto lui”.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Cristiana ed Ernesto, l'ultima coppia nata nel programma di Maria De Filippi, sono stati ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 7 febbraio. Un racconto intenso, fatto di emozioni contrastanti, litigi e quella certezza finale che solo il cuore può dare.

La confessione di Cristiana: "Lo sentivo che era lui"

"Lo sentivo che era il mio fidanzato. Oggi più che mai siamo una coppia", ha esordito Cristiana, lasciando trasparire una sicurezza che durante il percorso televisivo non sempre è stata così netta. Una certezza che, a quanto pare, non era solo sua: "Mia sorella lo sapeva, perché io gliel'ho detto da sempre. Mamma non sapeva niente, io le ho detto magari cambia qualcosa, ma mia sorella lo sapeva".

Dall'altra parte, Ernesto ha confessato le sue fragilità: "Avevo difficoltà a sedermi, ero agitato", ha raccontato riferendosi ai momenti che hanno preceduto la scelta finale. Un'agitazione comprensibile per chi si è scoperto innamorato nel corso di un percorso televisivo che mette continuamente alla prova i sentimenti.

Leggi anche
La prima notte insieme di Cristiana ed Ernesto dopo Uomini e Donne: "Avevo la maschera e il pigiama di Barbie"

Un amore fatto di prove e rincorse

"Con lui è stato così, ci siamo messi sempre alla prova. C'era sempre qualcosa che mi portava ad alzarmi e mi portava a rincorrerlo", ha spiegato Cristiana, descrivendo una dinamica di coppia tutt'altro che pacifica, ma proprio per questo autentica.

Il punto di svolta è arrivato con una dichiarazione: "Quando lui mi ha detto: io mi sono innamorato di te, allora ho sentito una scintilla dentro di me, ho sentito qualcosa". Ma anche in quel momento, le paure non sono scomparse del tutto, anche perché c'era comunque il corteggiatore Federico: "Mi spaventava il fatto che lui era fumantino. Dall'altro lato avevo Federico, che era più calmo, mi dava più sicurezze in quel momento. Ma alla fine ha deciso il cuore".

Il momento in cui Ernesto ha capito di essere innamorato

Ernesto ha raccontato il suo percorso emotivo: "Il mio comportamento, all'inizio calmo, poi a metà percorso scopro che mi ero innamorato". E ha spiegato come ha riconosciuto i segnali dell'innamoramento: "Ho l'idea che quando pensi continuamente una persona, addirittura sognarla e non fai altro che pensare a lei, ti fa capire davvero che ne sei innamorato. Subentrava sempre qualche cosa che mi faceva pensare a lei".

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Opinione
Il film horror di Petrecca telecronista della cerimonia olimpica, la Rai ha già perso questi giochi
L'amara reazione di Ghali dopo la cerimonia: "Pace? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo"
USIGRai boccia la telecronaca di Petrecca: "Che figuraccia, completamente inadatto. Sua iniziativa fallimentare"
Matilda De Angelis scambiata per Mariah Carey: la reazione alla gaffe di Petrecca
Ghali recita Rodari alle Olimpiadi, gli spettatori insorgono contro la Rai: "Mai nominato e nessun primo piano"
Gaffe di Rai 1 durante l'apertura delle Olimpiadi 2026: gli errori in telecronaca su stadio e Matilda De Angelis
Clamoroso boom di ascolti: 9.272.000 spettatori pari al 46.2% di share
Mariah Carey canta in italiano: il segreto della sua pronuncia svelato nel gobbo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views