Cristiana ed Ernesto a Verissimo: “Io lo sognavo” “Lei mi faceva impazzire. Ci siamo messi sempre alla prova”

Cristiana ed Ernesto si raccontano a Verissimo: “Ci siamo messi alla prova, tra litigi e insicurezze”. Lei confessa: “Mia sorella sapeva da sempre che avrei scelto lui”.

Cristiana ed Ernesto, l'ultima coppia nata nel programma di Maria De Filippi, sono stati ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 7 febbraio. Un racconto intenso, fatto di emozioni contrastanti, litigi e quella certezza finale che solo il cuore può dare.

La confessione di Cristiana: "Lo sentivo che era lui"

"Lo sentivo che era il mio fidanzato. Oggi più che mai siamo una coppia", ha esordito Cristiana, lasciando trasparire una sicurezza che durante il percorso televisivo non sempre è stata così netta. Una certezza che, a quanto pare, non era solo sua: "Mia sorella lo sapeva, perché io gliel'ho detto da sempre. Mamma non sapeva niente, io le ho detto magari cambia qualcosa, ma mia sorella lo sapeva".

Dall'altra parte, Ernesto ha confessato le sue fragilità: "Avevo difficoltà a sedermi, ero agitato", ha raccontato riferendosi ai momenti che hanno preceduto la scelta finale. Un'agitazione comprensibile per chi si è scoperto innamorato nel corso di un percorso televisivo che mette continuamente alla prova i sentimenti.

Un amore fatto di prove e rincorse

"Con lui è stato così, ci siamo messi sempre alla prova. C'era sempre qualcosa che mi portava ad alzarmi e mi portava a rincorrerlo", ha spiegato Cristiana, descrivendo una dinamica di coppia tutt'altro che pacifica, ma proprio per questo autentica.

Il punto di svolta è arrivato con una dichiarazione: "Quando lui mi ha detto: io mi sono innamorato di te, allora ho sentito una scintilla dentro di me, ho sentito qualcosa". Ma anche in quel momento, le paure non sono scomparse del tutto, anche perché c'era comunque il corteggiatore Federico: "Mi spaventava il fatto che lui era fumantino. Dall'altro lato avevo Federico, che era più calmo, mi dava più sicurezze in quel momento. Ma alla fine ha deciso il cuore".

Il momento in cui Ernesto ha capito di essere innamorato

Ernesto ha raccontato il suo percorso emotivo: "Il mio comportamento, all'inizio calmo, poi a metà percorso scopro che mi ero innamorato". E ha spiegato come ha riconosciuto i segnali dell'innamoramento: "Ho l'idea che quando pensi continuamente una persona, addirittura sognarla e non fai altro che pensare a lei, ti fa capire davvero che ne sei innamorato. Subentrava sempre qualche cosa che mi faceva pensare a lei".