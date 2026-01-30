Uomini e Donne, Cristiana spiega a Federico perché non lo sceglie: la reazione del corteggiatore

Cristiana Anania ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, uscendo dal programma con Ernesto Passaro. A Federico Cotugno, quindi, ha dovuto spiegare cosa l’ha spinta a prendere questa decisione e lui ha poi reagito di conseguenza.

Nella puntata di venerdì 30 gennaio di Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Cristiana Anania. La tronista ha deciso di continuare il suo percorso fuori dal programma con Ernesto Passaro. Come ogni scelta che si rispetti, però, c'è stato il momento in cui ha comunicato all'altro tronista, Federico Cotugno, che non sarebbe stato lui la sua scelta.

Le parole di Cristiana Anania per Federico Cotugno

Un momento difficile e doloroso quello che si è consumato nella puntata di venerdì 30 gennaio di Uomini e Donne, quando Cristiana Anania ha dovuto dire a Federico Cotugno che il suo cuore la spingeva nella braccia di una persona che non era lui. Il tempo trascorso insieme non lo rinnega e, anzi, Cristiana sottolinea come ogni aspetto di questo percorso sia stato per lei importante per acquisire consapevolezza e fare la scelta più giusta nel rispetto non solo di sé, ma anche delle persone con cui si è relazionata in questi mesi. Con la voce rotta dal pianto, quindi, guardando negli occhi Federico, gli dice:

Io in questo percorso ho imparato tanto, ho imparato tanto. Ho imparato a leggermi dentro, a leggere le mie emozioni, a capirle e se dovessi fare i conti con me stessa e se dovessi essere fedele a me stessa, io credo che al cuore non si comanda e io penso che il mio cuore ad oggi sia da un'altra parte.

Anche Federico non è riuscito a trattenere la commozione e dopo quanto detto da Cristiana non è mancato un abbraccio tra loro.

La reazione di Federico dopo la scelta

Dopo la scelta arrivano forti anche le parole di Federico che ammette di non aver pensato che Cristiana potesse prendere una decisione diversa, anzi, si diceva tranquillo, immaginando che sarebbe stata una cosa bella: