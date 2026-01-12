Anticipazioni Uomini e Donne 12 gennaio: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta tra Ernesto e Federico

Cristiana Anania ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne tra Ernesto Passaro e Federico Cotugno. Fanpage.it pubblica in anteprima le anticipazioni della registrazione di oggi, lunedì 12 gennaio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cristiana Anania ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Fanpage.it pubblica in anteprima le anticipazioni della registrazione di oggi (lunedì 12 gennaio) e anticipa il nome del corteggiatore scelto tra Ernesto Passaro e Federico Cotugno. Nel corso della puntata spazio anche al trono over, con una svolta nel rapporto tra Lanfranco e Cinzia M. Ecco tutto quello che è successo.

La scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne, le anticipazioni

Fanpage.it anticipa la scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne, avvenuta durante la registrazione di oggi (12 gennaio). Dopo mesi di frequentazioni e alti e bassi, il tronista ha deciso di continuare il suo percorso fuori dal programma con il corteggiatore Ernesto Passaro, preferendolo a Federico Cotugno. Nelle scorse settimane, Cristiana aveva vissuto una romantica esterna con Ernesto sotto il cielo di Roma: tra loro un romantico bacio e la conferma di lui di essersi innamorato. Tuttavia, in studio, il ragazzo aveva espresso la paura di non essere la sua scelta.

Le anticipazioni del trono Over di Uomini e Donne

Per quanto riguarda il trono over, dopo aver deciso di chiudere con Sebastiano, Elisabetta è andata di nuovo a cena con lui. Tuttavia, la situazione non è cambiata: la Dama pretende delle scuse da parte del Cavaliere per essere uscito con un'altra donna, ma lui è convinto di non avere nulla di cui scusarsi. Lanfranco e Cinzia M. si frequentano da più di due mesi: lui le dichiara i suoi sentimenti e confessa di essere pronto a uscire con lei dal programma, ma la Dama fa un passo indietro e spiegando di aver ancora bisogno di tempo.