La prima notte insieme di Cristiana ed Ernesto dopo Uomini e Donne: “Avevo la maschera e il pigiama di Barbie”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cristiana ed Ernesto raccontano i primi momenti insieme a telecamere spente dopo la scelta a Uomini e Donne. Il napoletano e la siciliana stanno insieme solo da poco tempo, ma fin dalla prima notte insieme si sono trovati ad avere una forte sintonia. Le parole dell'ex tronista: "La sera avevo la maschera e il pigiama di Barbie, ero serena. Se mi ama anche così, è quello giusto".

"Sembrava ci conoscessimo da mille anni"

La magia dello studio si è trasformata subito in quotidianità. Ernesto ha raccontato l’impatto con la realtà fuori dagli studi Elios: "Siamo andati in hotel, siamo stati insieme, abbiamo mangiato e ci siamo divertiti. Tutto era al posto giusto". Un feeling immediato che ha sorpreso lo stesso napoletano: "Quando siamo usciti dal programma era come se ci conoscessimo già da mille anni". Eppure, dietro quella sicurezza, nascondeva un segreto che faticava a confessare: "Quando ho capito che ne ero innamorato, volevo nasconderlo a tutti i costi. Non volevo dirlo subito, ma mi sono reso conto che nascondere un sentimento è la cosa più sbagliata che possa esistere".

Il racconto sulla prima notte insieme

L'intimità dei due ha rivelato anche i lati più simpatici della coppia. Cristiana non ha avuto paura di mostrarsi subito senza filtri: "La sera ero lì, con la maschera sul viso e il pigiama di Barbie. Ero tranquillissima e ho pensato: ‘Se mi ama anche in queste condizioni, allora vuol dire che è quello giusto'". La convivenza lampo ha però messo in luce anche le dinamiche scherzose della coppia. Ernesto descrive una Cristiana "esigente" e ironicamente lamentosa: "Lei ha bisogno di un caricatore? Mi alzo e vado a prenderlo. Mi rimetto a letto e mi chiede un'altra cosa. Sono arrivato ad alzarmi dal letto anche dieci volte in una sera". "Ha una pazienza infinita con me!", chiude l'ex tronista.