Come sta Nicola Carraro, il marito di Mara Venier: "Dopo mesi senza alzarmi, è successa una cosa stranissima" Nicola Carraro pubblica un video sul suo profilo Instagram in cui si mostra all'in piedi, dopo cinque mesi in cui è stato costretto a muoversi utilizzando la sedia a rotelle. L'imprenditore scherza: "Miracolo? No, le eccellenze ospedaliere del nostro Paese".

A cura di Ilaria Costabile

Dopo mesi di incertezze e anche una certa riservatezza da parte di Mara Vernier e Nicola Carraro circa le sue condizioni di salute, l'imprenditore ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui annuncia di riuscire a camminare dopo mesi in cui è stato costretto a muoversi utilizzando una sedia a rotelle, non riuscendo a stare in piedi per i dolori.

Il video in cui Nicola Carraro si mostra in piedi

Si mostra felice e sereno Nicola Carraro, nel video girato ad Abano Terme, in provincia di Padova, dove annuncia con un certo entusiasmo i suoi progressi dopo mesi in cui ha dovuto affrontare una condizione piuttosto delicata. L'imprenditore, quindi, si sofferma parlando dei medici che lo hanno aiutato a raggiungere questo risultato inaspettato, grazie al quale ha ripreso a camminare:

Siamo nella ridente Abano Terme. Devo dire che è successa una cosa stranissima, sono stato cinque mesi così, senza potermi alzare, con dei dolori forti ogni volta che mi alzavo. Poi la vita è strana, noi sottovalutiamo le nostre eccellenze ospedaliere. Ho avuto la fortuna di imbattermi nel professor Altin Stava che sta a Treviso in un ospedale meraviglioso, Ca’Foncello. Per una serie stravagante di circostanze mi sono trovato da questo professore, che ha inquadrato il mio problema e me lo ha risolto, almeno per ora, nel giro di dieci minuti. Sono stato cinque mesi, e adesso sorpresa mi alzo in piedi e cammino, poi mi rigiro e cammino. Miracolo? No, non è stato un miracolo, sono state le eccellenze ospedaliere del nostro Paese.

Le parole di Mara Venier sul marito Nicola Carraro

Mara Venier, solo qualche settimana fa, aveva raccontato al settimanale Oggi le difficoltà affrontate da lei e il marito. Di Carraro, infatti, aveva detto: "Ora sta bene. Adesso fa i conti con un'ernia che non lo fa camminare". Sia per le condizioni di salute del marito che per la maculopatia con cui deve fare i conti dallo scorso anno, la conduttrice e l'imprenditore non viaggiano più come in passato e hanno anche venduto la villa a Santo Domingo:

Nicola non può più affrontare un viaggio così lungo. E comunque nemmeno io posso più prendere l'aereo con il mio occhio. Ogni mese devo fare un intervento alla retina. Ho una maculopatia essudativa, una membrana ancora non è a posto e rischio un'altra emorragia.