video suggerito

Mara Venier: “Mio marito Nicola Carraro non cammina più. Io ogni mese devo fare un intervento all’occhio” Mara Venier si racconta in un’intervista. La conduttrice parla della storia d’amore con suo marito Nicola Carraro e delle condizioni di salute di entrambi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mara Venier racconta al settimanale Oggi la storia d'amore con il marito Nicola Carraro. Di recente il produttore aveva parlato delle sue condizioni di salute, ma la conduttrice rassicura: "Ora sta bene. Adesso fa i conti con un'ernia che non lo fa camminare". È per lui che si è trasferita da Roma a Milano, dove si dividerà tra il marito e gli impegni lavorativi: "Lunedì, martedì e mercoledì sono di Nicola. Gli altri giorni saranno per Carlo Conti e Domenica in".

Mara Venier sul problema alla retina: "Rischio un'altra emorragia"

Mara Venier non può dimenticare quel 19 dicembre del 2000, giorno in cui ha conosciuto Nicola Carraro: "Nella stessa data, dieci anni prima, avevo perso il figlio che portavo in grembo da Enzo Arbore. Aver incontrato Nicola esattamente dieci anni dopo mi fa pensare che lassù c'è qualcuno che ti toglie e ti dà". A organizzare l'appuntamento fu l'amica Melania Rizzoli, Nicola era il cugino del marito Angelone. L'amore, però, non sbocciò quella sera, ma incontro dopo incontro. Le cose accelerarono quando vennero pizzicati dai paparazzi. Nicola Carraro ero disposto a ricompare quelle foto pur di non farle pubblicare. Venier si oppose: "Gli dissi di lasciar perdere perché con quei soldi avremmo fatto il giro del mondo". Da anni ormai non viaggiano più e hanno messo in vendita la casa a Santo Domingo: "Nicola non può più affrontare un viaggio così lungo. E comunque nemmeno io posso più prendere l'aereo con il mio occhio". L'anno scorso, infatti, aveva avuto un'emorragia: "Ogni mese devo fare un intervento alla retina. Ho una maculopatia essudativa, una membrana ancora non è a posto e rischio un'altra emorragia".

Mara Venier: "Il matrimonio con Nicola Carraro? La proposta è stata una sorpresa"

La proposta di matrimonio a Mara Venier è arrivata a sorpresa il 31 dicembre del 2005 , quando lei e Nicola Carraro erano a Dubai: "Si è messo in ginocchio e mi ha fatto la proposta. Il giorno delle nozze gli ospiti da 100 sono diventati 500. Iva Zanicchi e i Cugini di campagna hanno cantato". È stato lui a spingerla a prendere parte a Diamanti di Ozpetek. Rivela di sentirsi molto affine al ruolo che ha interpretato e ammette di sentirsi felice di aver recitato nel film: "Adesso per strada mi fermano per il il film e non per Domenica in".