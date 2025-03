video suggerito

Nicola Carraro in sedia a rotelle, la foto del marito di Mara Venier: il motivo e le parole della conduttrice Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ha pubblicato sui social una sua foto in sedia a rotelle. Il produttore cinematografico ha fatto preoccupare i fan con lo scatto, sommerso in breve dai commenti. Ecco quali sono le sue condizioni di salute. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ha pubblicato sui social una sua foto in sedia a rotelle. Il produttore cinematografico ha fatto preoccupare i fan con lo scatto, sommerso in breve dai commenti. Poi ha voluto dare lui stesso una spiegazione riguardo le sue condizioni di salute: ecco il motivo e il commento fatto dalla nota conduttrice di Domenica In.

La foto di Nicola Carraro in sedia a rotelle: la spiegazione

Nicola Carraro si è mostrato per la prima volta sui social in sedia a rotelle, in una foto scattata al Parco Sempione di Milano. Il noto produttore, marito di Mara Venier, ha poi spiegato il motivo per il quale al momento utilizza una sedia a rotelle per spostarsi: "Sono passati 107 giorni dall'inizio della mia ‘simpatica' ernia al disco e così mi ritrovo". Il motivo, quindi, è legato a un'operazione di ernia al disco al quale si era sottoposto circa tre mesi e mezzo fa. "Amore", ha commentato Mara Venier sotto il post del marito e che potrebbe essere proprio l'autrice della foto. A commentare, come si vede, anche Simona Ventura: "Grande Nic, sei forte".

Come sta Nicola Carraro, le condizioni di salute del marito di Mara Venier

Lo scorso gennaio, Nicola Carraro aveva pubblicato un video su Instagram nel quale annunciava di "essere tornato". Poi ha raccontato cosa gli era successo e perché è stato costretto a fermarsi tanto a lungo: "Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso". Attualmente sta affrontando un percorso di fisioterapia ed è tornato a vivere a Milano: "Ora sto molto meglio, faccio fisioterapia. Ho perso 9 chili, sono tornato a vivere a Milano. E sono qua. Bene ragazzi allora in alto i cuori, tra un po' torno in pista. Non vi preoccupate".