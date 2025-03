video suggerito

Mara Venier in viaggio con il marito Nicola Carraro dopo le lacrime a Domenica In: “Si va alle terme” Come ha mostrato in alcune storie Instagram, Mara Venier è in viaggio con Nicola Carraro verso la località di Abano Terme, rinomata per i suoi centri termali. Durante l’ultima puntata di Domenica In, la conduttrice era scoppiata a piangere pensando al marito. Di recente si era mostrato sui social in sedia a rotelle. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mara Venier in viaggio con Nicola Carraro. Dopo essere scoppiata a piangere a Domenica In pensando a lui, la conduttrice è tornata a mostrarsi sui social insieme al marito. Di recente, il noto produttore aveva parlato pubblicamente delle sue condizioni di salute, mostrandosi in sedia a rotelle e raccontando di essersi fermato per una "combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni".

Mara Venier in viaggio con il marito Nicola Carraro

Tra le sue storie Instagram, Mara Venier ha condiviso un video che la mostra insieme al marito Nicola Carraro. I due sono in macchina e in viaggio verso Abano Terme, nota località veneta famosa per i suoi centri termali. "Ieri Domenica In, trenino, Milano e adesso siamo con l'amore mio e si va ad Abano Terme", ha spiegato la conduttrice, che ieri si trovava a Roma per la puntata di Domenica In. Nel bagagliaio si vede la sedie a rotelle di Carraro, con cui di recente si è mostrato e che ora usa per spostarsi. La coppia si sta concedendo una giornata all'insegna del relax, che potrebbe aiutare anche la guarigione del produttore.

Le lacrime di Mara Venier a Domenica In per il marito

Proprio nell'ultima puntata di Domenica In, Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime pensando alle condizioni di salute del marito Nicola Carraro, mentre intervistava Sandro Giacobbe e la moglie Marina Peroni. Il cantante sta affrontando un cancro e ha voluto raccontare la sua malattia: "Questa situazione, qui in studio, per me è vita. Per questo ho voluto essere qui, parlarne e mandare un messaggio di incoraggiamento". "È difficile, ti vengono mille paure. È difficile mantenere il sorriso, ma noi ce la facciamo lo stesso, sorridiamo lo stesso", ha spiegato invece la moglie. "Capisco Marina, capisco anche te Sandro. Mando un abbraccio a Nicola. Da quando l'ho conosciuto è entrato subito nel mio cuore", ha detto la conduttrice emozionandosi.