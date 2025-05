Mara Venier: “Da un po’ di mesi faccio fatica, le cose non vanno bene. Ho pianto prima di andare in diretta”

video suggerito

Mara Venier al Salone del libro di Torino si è aperta al racconto del suo stato d'animo nell'ultimo periodo. La conduttrice, rispondendo a una domanda di Luciana Littizzetto, ha lasciato intendere di star affrontando un momento difficile. A darle una mano a distrarsi c'è il suo lavoro.

Mara Venier: "Da un po' di mesi faccio un po' di fatica"

Luciana Littizzetto ha posto a Mara Venier una domanda relativa alla sua professione televisiva: "Come si fa ad andare in onda quando hai dei problemi personali, dei dolori, delle fatiche? Devi comunque mostrarti sorridente davanti alla telecamera e fare il tuo lavoro". La conduttrice ha ammesso che la questione la tocca sul personale: "Faccio un po' fatica a rispondere questa domanda. Io da un po' di mesi faccio un po' di fatica, poi si accende quella luce rossa e dimentico tutto, magari ho pianto due minuti prima. In studio sono sempre così affettuosi con me e quando hai un problemone, l'emozione arriva". Ha poi sottolineato come il lavoro rappresenti un diversivo utile: "Sono andata anche in onda con un piede rotto, ultimamente ho altro a cui pensare che è più importante di un piede rotto o o della febbre. Credo che il lavoro aiuti quando le cose non vanno bene".

Mara Venier sulle condizioni di salute del marito Nicola Carraro: "A casa dopo tre settimane in ospedale"

Nonostante Mara Venier non sia scesa nel dettaglio delle questione personali che la preoccupano, ultimamente la conduttrice ha dovuto affrontare momenti delicati. Prima a causa delle diverse operazioni agli occhi per via di un'emorragia alla retina causata dalla maculopatia essudativa, poi per le condizioni di suo marito Nicola Carraro, costretto a curarsi per una "combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni". Sul suo profilo Instagram aveva condiviso una foto insieme a lui accompagnata dalla didascalia: "Amore mio, domani torniamo a casa dopo tre settimane di ospedale. Aiace ti aiuterà a riprenderti ne sono sicura, ti amo infinitamente".