Alberto Matano erede di Mara Venier a Domenica In, il commento del conduttore Dopo l'investitura di Mara Venier, che ha parlato di Matano e De Martino come suoi possibili eredi a Domenica In, il conduttore de La Vita in Diretta commenta le parole dell'amica: "Al momento non vedo bisogno di eredi. L'erede di Mara è Mara".

A cura di Andrea Parrella

Alberto Matano a Domenica In dopo Mara Venier. Tra i possibili scenari futuri c'è quello in cui potrebbe toccare proprio al giornalista e conduttore de La Vita in Diretta di prendere in carico la gestione del programma domenicale. Questo almeno il parere di Mara Venier, che ha investito l'amico nel corso di un incontro al festival della Tv di Dogliani, facendo il suo nome insieme a quello di Stefano De Martino.

Matano commenta le parole di Mara Venier

Proprio da Dogliani arriva la risposta di Alberto Matano, che nella giornata di domenica ha partecipato a uno degli incontri e ci ha tenuto a sgomberare il campo da ipotesi che lo vedono coinvolto con queste parole: "L'erede è qualcuno che arriva dopo che qualcuno no c'è più. Mi pare che Mara Venier sia qui tra noi pronta a fare una nuova domenica, quindi non vedo il bisogno di eredi. L'erede di Mara, al momento, è Mara".

La Domenica In corale del prossimo anno

Che Alberto Matano sia tra i papabili per una successione di Mara Venier è cosa che qui su Fanpage avevamo anticipato lo scorso gennaio, parlando di un piano immaginato dall'attuale amministratore delegato per sostituire Mara Venier una volta dato l'addio al programma. Con la decisione della conduttrice di andare avanti e prendere parte anche alla prossima edizione, la cinquantesima della storia del programma, lo scenario si fa più complesso. L'edizione 2025-2026 di Domenica In sarà di tipo corale, con amici che affiancheranno la conduttrice in diversi blocchi del contenitore. Un quadro in cui si immagina che tra i volti al fianco di Venier ci sarà quello che ne raccoglierà definitivamente il testimone nella stagione successiva. Non è da escludere, dunque, che dal prossimo anno possano esserci proprio Matano e/o De Martino, senza dimenticare la possibilità che al cast si aggiunga anche Francesca Fialdini, da diverse stagioni alla conduzione di Da Noi… a Ruota Libera, che ha ormai conquistato una fetta di pubblico imponendo un suo stile riconoscibile al programma.