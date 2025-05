video suggerito

Mara Venier: “Fiorello a Domenica In? La sua era una battuta. Stefano De Martino e Alberto Matano i miei eredi” Mara Venier ospite del Festival della tv di Dogliani è intervenuta sulla questione nata dopo la dichiarazione di Fiorello su Domenica In. La Repubblica riporta le sue parole: “Quella di Fiorello è stata una boutade, se l’è rimangiata. Stefano De Martino e Alberto Matano, i miei eredi ideali”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ospite del Festival della tv di Dogliani, Mara Venier è tornata a parlare della proposta di Fiorello per la domenica pomeriggio di Rai 1. Dopo che lo showman ha lanciato l'idea di sostituire la conduttrice di Domenica In, "quando non avrà più voglia", la zia degli italiani è intervenuta in varie occasioni per evidenziare la sua presenza in tv nella prossima stagione. A TvTalk ha chiarito: "Lui ha detto dopo Mara, ma io invece faccio un invito. Fiorello perché dopo Mara? Si fa con Mara". Ospite del Festival della tv, ha spiegato che quella di Fiorello è stata una "battuta" e che al suo posto vedrebbe bene Stefano De Martino.

Le parole di Mara Venier

"Quella di Fiorello è stata una boutade, se l'è rimangiata. L'ha smentita. Ha mandato in onda un mio audio affettuosissimo. Io non ho paura di niente, certamente non della tv e di chi vorrebbe fare Domenica in" ha dichiarato Mara Venier ospite del Festival della tv di Dogliani ieri. La Repubblica riporta le dichiarazioni della conduttrice che come "eredi" del suo varietà vede Stefano De Martino e Alberto Matano. "De Martino è bravissimo, simpatico, è cresciuto molto, si fa voler bene, non si è montato la testa. Potrebbe fare una Domenica in molto rivoluzionaria, cambiando tutto. Lo vedo. Poi vedo Alberto Matano con un taglio giornalistico. Ecco, vedo Stefano e Matano", le parole.

"Condurrò Domenica In insieme ad altri"

Mara Venier tornerà con il suo Domenica In nella prossima stagione, ma il varietà "va rivisto". La conduttrice, riporta La Repubblica, ha spiegato che con Angelo Mellone, direttore dell'intrattenimento Day time Rai, "ne stiamo parlando". "Sarò la conduttrice, ma insieme ad altri. Non sappiamo ancora con chi. Sarà più corale, come le prime edizioni che ho fatto con Bisteccone (Giampiero Galeazzi, ndr), e altri amici. Mi alleggerisco, sono molto felice. Ho ancora voglia di fare televisione" ha dichiarato. Così ha concluso: "Domenica in non è mai andata così bene come quest'anno, la gente ha voglia di vedermi. Se mi alleggerisco e ho meno responsabilità, meglio. In questi sette anni è stato un impegno molto pesante".